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В парламентском Комитете поддержали законопроект об осуществлении военного погребального ритуала

14:52, 21 июня 2024
Раде рекомендовали принять его за основу и в целом в редакции Комитета.
В парламентском Комитете поддержали законопроект об осуществлении военного погребального ритуала
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В Комитете Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политике рассмотрели законопроект по обеспечению осуществления военного погребального ритуала во время почетного захоронения на Национальном военном мемориальном кладбище (регистр. №11271) и рекомендовали Раде принять его за основу и в целом в редакции Комитета.

Как отмечают в Аппарате Верховной Рады, мемориальное кладбище строят в селе Гатное на Киевщине. По словам представителей Министерства ветеранов, первые церемонии могут пройти уже в этом году.

Также народные депутаты обсудили проект Закона о защите услуг, предоставляемых с применением системы условного доступа, доработанный в Комитете. Инициатива разработана с целью приближения законодательства Украины к праву Европейского Союза на выполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС относительно мер против незаконных устройств, предоставляющих несанкционированный доступ к защищенным медиасервисам.

Комитет решил подать на рассмотрение Парламента законопроект о защите медиасервисов, которые предоставляются с применением условного доступа (№5870-д), и рекомендовать Верховной Раде принять его за основу.

Еще один пункт повестки дня заседания касался Национального музея Голодомора-геноцида (проект за регистр. №10361). Целью законопроекта является создание законодательных условий для контроля за деятельностью Национального музея Голодомора-геноцида в условиях полномасштабного вторжения российской федерации в Украину. Документ уже принят за основу; ко второму чтению в него поступило 34 предложения, из них большинство поддержано Комитетом.

По результатам рассмотрения во втором чтении Комитет рекомендовал Парламенту принять проект в целом как Закон. Кроме того, депутаты выразили желание быть привлеченными к рабочим группам, созданным для реализации положений акта, чтобы мониторить процессы, связанные со строительством музея.

Также народные депутаты согласовали предоставить разъяснения по Закону Украины «О свободе совести и религиозных организациях».

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