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В парламентському Комітеті підтримали законопроєкт про здійснення військового поховального ритуалу

14:52, 21 червня 2024
Раді рекомендували ухвалити його за основу та в цілому в редакції Комітету.
В парламентському Комітеті підтримали законопроєкт про здійснення військового поховального ритуалу
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У Комітеті Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики розглянули законопроєкт щодо забезпечення здійснення військового поховального ритуалу під час почесного поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі (реєстр. №11271) та рекомендували Раді ухвалити його за основу та в цілому в редакції Комітету.

Як зазначають у Апараті Верховної Ради, меморіальне кладовище будують в селі Гатне на Київщині. За словами представників Міністерства ветеранів, перші церемонії можуть відбутися вже цього року.

Також народні депутати обговорили проєкт Закону про захист послуг, що надаються із застосуванням системи умовного доступу, доопрацьований у Комітеті. Ініціативу розроблено з метою наближення законодавства України до права Європейського Союзу на виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС щодо заходів проти незаконних пристроїв, які надають несанкціонований доступ до захищених медіасервісів.

Комітет вирішив подати на розгляд Парламенту законопроєкт про захист медіасервісів, які надаються із застосуванням умовного доступу (№5870-д), та рекомендувати Верховній Раді прийняти його за основу.

Ще один пункт порядку денного засідання стосувався Національного музею Голодомору-геноциду (проєкт за реєстр. №10361). Метою законопроєкту є створення законодавчих умов для контролю за діяльністю Національного музею Голодомору-геноциду в умовах повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну. Документ вже ухвалено за основу; до другого читання до нього надійшло 34 пропозиції, з них більшість підтримано Комітетом.

За результатами розгляду в другому читанні Комітет рекомендував Парламенту прийняти проєкт в цілому як Закон. Крім того, депутати висловили бажання бути залученими до робочих груп, створених для реалізації положень акта, щоб моніторити процеси, пов’язані з будівництвом музею.

Також народні депутати погодили надати роз’яснення щодо Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».

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