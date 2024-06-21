Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Кабмін затвердив порядок проведення базової загальновійськової підготовки громадян України, які здобувають вищу освіту, та поліцейських

14:15, 21 червня 2024
Базову підготовку проходять громадяни України чоловічої статі, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти.
Кабмін затвердив порядок проведення базової загальновійськової підготовки громадян України, які здобувають вищу освіту, та поліцейських
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін 21 червня затвердив Порядок проведення базової загальновійськової підготовки громадян України, які здобувають вищу освіту, та поліцейських.

Визначено, що базову підготовку проходять громадяни України чоловічої статі (жіночої статі - добровільно), які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти.

Передбачено також, що базову підготовку згідно з навчальним планом проходять:

  • курсанти вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;
  • курсанти закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських;
  • поліцейські під час проходження первинної професійної підготовки у закладах освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських.

Установлено, що організація та супроводження базової загальновійськової підготовки здобувачів вищої освіти та поліцейських покладається на Міністерство оборони, Міністерство освіти і науки, Міністерство внутрішніх справ, інші державні органи та органи місцевого самоврядування (за згодою), до сфери управління яких належать заклади вищої освіти та заклади освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, та Генеральний штаб Збройних Сил.

Нагадаємо, відповідно до статті 10-1 Закону «Про військовий обовʼязок і військову службу», базова загальновійськова підготовка проводиться з метою здобуття громадянами України військово-облікової спеціальності, навичок і умінь, необхідних для виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.

Базова загальновійськова підготовка проводиться у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, навчальних частинах (центрах) Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, закладах освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, а також у закладах вищої освіти всіх форм власності.

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Уряд вирішить проблему, через яку члени родини загиблих військовослужбовців не можуть отримати статус члена сімʼї загиблого Захисника України

Кабмін схвалив законопроект, який вирішує проблему, через яку поранені військовослужбовці не можуть отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни, а члени родин загиблих військовослужбовців – статус члена сімʼї загиблого Захисника чи Захисниці України.

Кабмін створить електронний Соціальний реєстр, де будуть дані про отримувачів усіх видів соціальної допомоги

Інформацію про отримувачів усіх видів соціальної допомоги, яку надає держава, можна буде побачити в електронному Соціальному реєстрі.

Кабмін затвердив порядок проведення базової загальновійськової підготовки громадян України, які здобувають вищу освіту, та поліцейських

Базову підготовку проходять громадяни України чоловічої статі, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти.

Угода про надання Україні від США 7,8 млрд доларів підписана – Денис Шмигаль

Денис Шмигаль пояснив долю Угоди між Урядом України та Урядом США щодо повернення Україною Сполученим Штатам економічної допомоги.

Будівництво гідротехнічних споруд має значний вплив на довкілля, а тому потребує обов’язкової оцінки впливу на довкілля – Верховний Суд

ВС задовольнив позов прокурора про припинення діяльність товариства щодо будівництва без висновку з оцінки впливу на довкілля.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Чопко
    Юрій Чопко
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Віктор Школяров
    Віктор Школяров
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Сергій Гирич
    Сергій Гирич
    голова Личаківського районного суду м. Львова