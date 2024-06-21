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Кабмин утвердил порядок проведения базовой общевойсковой подготовки граждан Украины, получающих высшее образование, и полицейских

14:15, 21 июня 2024
Базовую подготовку проходят граждане Украины мужского пола, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования.
Кабмин утвердил порядок проведения базовой общевойсковой подготовки граждан Украины, получающих высшее образование, и полицейских
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Кабмин 21 июня утвердил Порядок проведения базовой общевойсковой подготовки граждан Украины, получающих высшее образование и полицейских.

Определено, что базовую подготовку проходят граждане Украины мужского пола (женского пола – добровольно), обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования.

Предусмотрено также, что базовую подготовку согласно учебному плану проходят:

  • курсанты высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высшего образования;
  • курсанты высшего образования со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских;
  • полицейские при прохождении первичной профессиональной подготовки в учебных заведениях со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских.

Установлено, что организация и сопровождение базовой общевойсковой подготовки соискателей высшего образования и полицейских возлагается на Министерство обороны, Министерство образования и науки, Министерство внутренних дел, другие государственные органы и органы местного самоуправления (по согласию), в сферу управления которых относятся учреждения высшего образования и учреждения образования со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских, и Генеральный штаб Вооруженных сил.

Напомним, согласно статье 10-1 Закона «О воинской обязанности и военной службе», базовая общевойсковая подготовка проводится с целью получения гражданами Украины военно-учетной специальности, навыков и умений, необходимых для выполнения конституционной обязанности по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины.

Базовая общевойсковая подготовка проводится в высших военных учебных заведениях, военных учебных подразделениях высшего образования, учебных частях (центрах) Вооруженных сил Украины, других образованных согласно законам Украины военных формирований, правоохранительных органов специального назначения и Государственной специальной службы транспорта, учебных заведениях со специфическими условиями обучение, осуществляющее подготовку полицейских, а также в учреждениях высшего образования всех форм собственности.

Автор: Наталя Мамченко 

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