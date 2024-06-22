$4400 за признание непригодным к военной службе: в Черкассах разоблачили группу лиц

Должностное лицо обещало помочь уклонисту по оформлению на стационарное лечение в одно из коммунальных учреждений здравоохранения в Черкассах.

В Черкассах правоохранители сообщили о подозрении группе лиц по факту получения неправомерной выгоды за безосновательное оформление военнообязанных на лечение и выдачу поддельных документов, а также сбыт наркотических средств.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, в ходе следствия зафиксирован факт получения неправомерной выгоды в сумме 4400 долларов США должностным лицом одного из коммунальных учреждений здравоохранения Черкассы. Она должна была помочь местному жителю в оформлении военнообязанного мужчины на стационарное лечение в одно из коммунальных учреждений здравоохранения в городе Черкассы как наркозависимого лица, с возможностью дальнейшего получения документов об отсрочке от мобилизации и признании непригодным к военной службе, с исключением из военного учета.

В целях реализации преступной схемы, подозреваемый сбыл военнообязанному одну таблетку наркотического средства «метадон» для имитации наличия у него признаков наркотической зависимости.

Правоохранителями задержан посредник «на горячем» при получении части неправомерной выгоды в сумме 4400 долларов США.

Мужчине, на основании собранных доказательств, сообщено о подозрении. К нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме более 180 тысяч гривен.

38-летнему должностному лицу одного из коммунальных учреждений здравоохранения в г. Черкассы, сообщено о подозрении и применена мера пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток.

В прокуратуре добавили, что досудебное расследование по уголовному производству продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.