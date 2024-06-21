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Соглашение о предоставлении Украине от США 7,8 млрд долларов подписано – Денис Шмыгаль

14:06, 21 июня 2024
Денис Шмыгаль объяснил судьбу Соглашения между Правительством Украины и Правительством США о возвращении Украиной Соединенным Штатам экономической помощи.
Соглашение о предоставлении Украине от США 7,8 млрд долларов подписано – Денис Шмыгаль
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 30 мая Кабмин одобрил текст проекта Соглашения между Правительством Украины и Правительством США о возвращении Украиной Соединенным Штатам экономической помощи, предусматривающий, что «при наличии средств США намерены предоставить до 7,899 млрд долларов США по ассигнованиям на Фонд экономической поддержки (ESF) и до 1,575 млрд. долларов США из фондов «Помощь Европе, Азии и Центральной Азии» (AEECA), предусмотренных в Законе USSAA для экономической помощи в пользу Украины».

Проект Соглашения также предусматривал, что условия финансирования будут определены отдельными договоренностями.

В ходе часа вопросов к правительству 21 июня премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, подписано ли это Соглашение со стороны США.

«Соглашение подписано. Юридический документ – Соглашение по предоставлению Украине кредита. Конечно, там кредит на очень льготных условиях. Она подписана со стороны американской, со стороны украинской. Мы уполномочили соответствующее лицо подписание такого договора. И на данный момент нами направлено также письмо за подписью Премьер-министра и министра финансов в Казначейство США по распределению по месяцам соответствующих сумм и траншей поступлений для украинского бюджета равными частями на четыре месяца по 1,95 миллиарда долларов» - отметил он.

Относительно того, будут ли дополнительные условия, например по проведению реформ под эти средства, премьер не упомянул.

Напомним, специальный представитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер во время Конференции по восстановлению (Ukraine Recovery Conference 2024) заявила, что реформы в Украине должны продолжаться в том же темпе, несмотря на войну, ведь от этого зависит поддержка партнеров.

 Автор: Наталя Мамченко 

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