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Угода про надання Україні від США 7,8 млрд доларів підписана – Денис Шмигаль

14:06, 21 червня 2024
Денис Шмигаль пояснив долю Угоди між Урядом України та Урядом США щодо повернення Україною Сполученим Штатам економічної допомоги.
Угода про надання Україні від США 7,8 млрд доларів підписана – Денис Шмигаль
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», 30 травня Кабмін схвалив тексту проекту Угоди між Урядом України та Урядом США щодо повернення Україною Сполученим Штатам економічної допомоги, який передбачає, що «за наявності коштів США мають намір надати до 7,899 млрд доларів США з асигнувань на Фонд економічної підтримки (ESF) та до 1,575 млрд доларів США з фондів «Допомога Європі, Азії та Центральній Азії» (AEECA), передбачених у Законі USSAA для економічної допомоги на користь України».

Проект Угоди також передбачав, що умови фінансування будуть визначені окремими домовленостями.

Під час години запитань до Уряду 21 червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, чи підписана ця Угода з боку США.

«Угода підписана. Юридичний документ – Угода щодо надання Україні кредиту. Звичайно, там кредит на дуже пільгових умовах. Вона підписана зі сторони американської, зі сторони української. Ми уповноважили відповідну особу на підписання такого договору. І на даний момент нами надісланий також лист за підписом Прем'єр-міністра і міністра фінансів у Казначейство США щодо розподілу по місяцях відповідних сум і траншів надходжень для українського бюджету рівними частинами на чотири місяці по 1,95 мільярда доларів» - зазначив він.

Стосовно того, чи будуть додаткові умови, наприклад, з проведення реформ під ці кошти, прем’єр не згадав. 

Нагадаємо, спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер під час Конференції з відновлення (Ukraine Recovery Conference 2024) заявила, що реформи в Україні повинні продовжуватися у тому ж темпі, незважаючи на війну, адже від цього залежить підтримка партнерів.

Автор: Наталя Мамченко 

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