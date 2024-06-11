Україна не повинна збавляти темп реформ з подолання корупції і ухилення від сплати податків – спецпредставник США Пенні Пріцкер

Підтримка партнерів залежить від проведення реформ в Україні – спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

Реформи в Україні повинні продовжуватися у тому ж темпі, незважаючи на війну, адже від цього залежить підтримка партнерів. Про це заявила спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер під час Конференції з відновлення (Ukraine Recovery Conference 2024), яка проходить у Берліні 11-12 червня.

Так, вона зазначила, що незабаром 13-15 червня, на зустрічі лідерів країн Групи Семи (G7) мають обговорити рішення щодо використання російських заморожених активів для України.

«Саміт «Великої сімки» відбудеться в Італії, де будуть важливі переговори щодо України та заморожених активів рф. Ми шукаємо момент показати, яка велика підтримка України» - вказала вона.

«Ми хочемо створити велику кількість проектів, які можна профінансувати. Також запускаємо систему страхування від воєнних ризиків, інклюзії жінок в бізнес (за минулий рік більше половини підприємств в Україні були зареєстровані жінками).

824 млн доларів США хочуть виділити на підтримку енергетичної інфраструктури.

Вся ця підтримка залежить від проведення реформ в України. Україна провела складні реформи, але не можна збавляти темп. Це стосується реформ у сфері корупції, ухилення від сплати податків, тіньових ринків. 8 з 10 українців хочуть, щоб ці непрості реформи були зроблені» - заявила Пріцкер.

Також вона підкреслила, що «нам потрібно мати хороших менеджерів, які будуть керувати процесом відновлення в Україні».

«Неприпинення реформ щодо подолання корупції, прозорість, плюс бізнес, який бажає працювати – якщо ми поєднаємо ці елементи, то Україна стане державою, інтегрованою до ЄС та НАТО» - додала вона.

В свою чергу, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україна наполегливо працює над втіленням реформ, які дозволяють почати активні перемовини з ЄС.

«У мене одне прохання – вірте в Україну, не розчаровуйтесь. Ніколи ще не було, щоб українські партнери не знайшли вихід. Вірте в нашу спроможність перевищити ваші очікування» - зазначив він.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський додав, що Україна довела, що вона може проводити непрості реформи. «Україна повинна бути дуже пильна до корупції. Зараз, коли є певний політичний консенсус, це простіше зробити. Політика після війни повернеться і буде складніше робити ці кроки – робіть це зараз» - зазначив він.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», ухвалений наприкінці квітня 2024 року Конгресом США закон про надання військової допомоги Україні на 60 млрд доларів США передбачає умову про укладення між Президентом США та українським Кабміном угоди, де будуть встановлені механізми повернення частини економічної допомоги.

Втім, Україна ще не отримала від США економічну допомогу 7,8 млрд доларів і отримає її за певних умов.

Так, 30 травня Кабмін схвалив тексту проекту Угоди між Урядом України та Урядом США щодо повернення Україною Сполученим Штатам економічної допомоги, який передбачає, що «за наявності коштів США мають намір надати до 7,899 млрд доларів США з асигнувань на Фонд економічної підтримки (ESF) та до 1,575 млрд доларів США з фондів «Допомога Європі, Азії та Центральній Азії» (AEECA), передбачених у Законі USSAA для економічної допомоги на користь України. Умови фінансування будуть визначені окремими домовленостями».

Автор: Наталя Мамченко

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