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$4400 за визнання непридатним до військової служби: у Черкасах викрили групу осіб

09:06, 22 червня 2024
Службова особа обіцяла посприяти ухилянту щодо оформлення на стаціонарне лікування до одного із комунальних закладів охорони здоров’я у Черкасах.
$4400 за визнання непридатним до військової служби: у Черкасах викрили групу осіб
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У Черкасах правоохоронці повідомили про підозру групі осіб за фактом одержання неправомірної вигоди за безпідставне оформлення військовозобов’язаних на лікування та видачу підроблених документів, а також збут наркотичних засобів.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, у ході слідства зафіксовано факт одержання неправомірної вигоди в сумі 4400 доларів США службовою особою одного із комунальних закладів охорони здоров’я м. Черкаси. Вона мала посприяти місцевому жителю щодо оформлення військовозобов’язаного чоловіка на стаціонарне лікування до одного із комунальних закладів охорони здоров’я у місті Черкаси як наркозалежної особи, з можливістю  подальшого отримання документів про відстрочку від мобілізації та визнання непридатним до військової служби, з виключенням з військового обліку.

З метою реалізації злочинної схеми, підозрюваний збув військовозобов’язаному одну таблетку наркотичного засобу «метадон» для імітації наявності у нього ознак наркотичної залежності.

Правоохоронцями затримано посередника «на гарячому» при одержанні частини неправомірної вигоди в сумі 4400 доларів США.

Чоловіку, на підставі зібраних доказів, повідомлено про підозру. До нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі понад 180 тисяч гривень.

38-річній службові особі одного із комунальних закладів охорони здоров’я у м. Черкаси, повідомлено про підозру та застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби.

У прокуратурі додали, що досудове розслідування в кримінальному провадженні триває.

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