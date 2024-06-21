До Києва прибув заступник держсекретаря США Джон Басс

Заступник держсекретаря США Джон Басс прибув на зустріч з українськими урядовцями та партнерами.

Джерело фото: Х / Ambassador Bridget A. Brink

До Києва прибув заступник державного секретаря США з політичних питань Джон Басс для зустрічей з українськими урядовцями та іншими партнерами. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у соціальній мережі X.

«Рада вітати заступника держсекретаря США з політичних питань Джона Басса в Києві, де він зустрінеться українськими урядовцями та іншими партнерами, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку України в її боротьбі проти незаконної агресії росії», – зазначила Брінк.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.