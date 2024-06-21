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До Києва прибув заступник держсекретаря США Джон Басс

16:03, 21 червня 2024
Заступник держсекретаря США Джон Басс прибув на зустріч з українськими урядовцями та партнерами.
До Києва прибув заступник держсекретаря США Джон Басс
Джерело фото: Х / Ambassador Bridget A. Brink
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До Києва прибув заступник державного секретаря США з політичних питань Джон Басс для зустрічей з українськими урядовцями та іншими партнерами. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у соціальній мережі X.

«Рада вітати заступника держсекретаря США з політичних питань Джона Басса в Києві, де він зустрінеться українськими урядовцями та іншими партнерами, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку України в її боротьбі проти незаконної агресії росії», – зазначила Брінк.

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