На Харківщині чоловік напав на військовослужбовця ТЦК: подробиці інциденту

У ТЦК повідомили, що чоловіку запропонували надати військово-облікові документи, але він брутально відмовився виконувати законні вимоги та завдав тілесних ушкоджень посадовцю.

Фото: mezha.net

У четвер, 20 червня, у одному з населених пунктів Лозівського району Харківської області було здійснено напад на офіцера ЗСУ, військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомила пресслужба Харківського ОТЦК та СП.

У відомстві зазначають, що напад стався у ході проведення оповіщення військовозобов’язаних громадян.

«Здійснюючи заходи, старший групи представився чоловіку і запропонував йому надати військово-облікові документи, але ця особа брутально відмовилась виконувати законні вимоги та завдала тілесних ушкоджень посадовцю», - говорять у ТЦК.

Там додають, що військовослужбовець у лавах ЗСУ з 2017 року, брав безпосередню участь у відбитті російської агресії. Маючи інвалідність ІІІ групи, за станом здоров’я переведений для подальшого проходження військової служби до ТЦК та СП.

«Зрозуміло, що подібні ганебні випадки є злочинними та неприпустимими по відношенню до людей, які втратили здоров’я захищаючи Батьківщину.

За фактом нападу на військовослужбовця відкрито кримінальне провадження. Особа нападника встановлюється. Переконані, що за результатами розслідування та відповідного судового рішення зловмисник понесе невідворотнє покарання», - сказано у повідомленні.

У ТЦК нагадують, військовослужбовці, які здійснюють оповіщення військовозобов’язаних – це посадові особи, які виконують службові обов’язки у воєнний час. Будь-які спроби перешкоджання оповіщенню, образи, опір, напад – матимуть неминучі наслідки, правопорушники нестимуть відповідну адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Раніше ми писали, що в Одесі водій, щоб уникнути затримання, натиснув на газ та «провіз» співробітників ТЦК на капоті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.