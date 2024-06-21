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Колишній директор НАБУ та ексзаступник очільника НАЗК Артем Ситник став заступником директора Агенції оборонних закупівель

15:20, 21 червня 2024
Своє призначення Артем Ситник підтвердив у коментарі ЗМІ.
Колишній директор НАБУ та ексзаступник очільника НАЗК Артем Ситник став заступником директора Агенції оборонних закупівель
Джерело фото: РБК-Україна
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Колишній директор Національного антикорупційного бюро та ексзаступник очільника Нацагентства з питань запобігання корупції Артем Ситник став заступником директора Агенції оборонних закупівель.

Як пише «ZN.UA», своє призначення Артем Ситник підтвердив у коментарі.

Він зазначив, що відповідатиме за безпеку не лише закупівель, а й функціонування установи загалом.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Марину Безрукову призначили директором держпідприємства Міноборони «Агенція оборонних закупівель».

«Міноборони вибудовує нову архітектуру закупівель, яка унеможливить прояви корупції та буде відповідати стандартам НАТО. Зміна менеджменту – це перший крок до кардинального перезавантаження «Агенції оборонних закупівель. Наш пріоритет – це своєчасне та якісне забезпечення наших воїнів усім необхідним. Без простору для корупції», – наголосив заступник Міністра оборони Дмитро Кліменков.

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