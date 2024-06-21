Е-посвідчення ветерана замість паперового: Кабмін підтримав зміни

Уряд підтримав зміни до законодавства, що дозволять отримувати та використовувати лише електронне посвідчення ветерана в Дії, а паперове ветерани отримуватимуть за бажанням.

Кабінет Міністрів України зробив перший крок до визнання на юридичному рівні електронного посвідчення ветерана, як основного документа для підтвердження статусу. Про це повідомив в.о. Міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.

«Цифровізація послуг не лише вимога та потреба ветеранської спільноти, це — вимога сучасного світу. Це також і про умови життя без бар’єрів, про формування культури діджиталізації на всіх рівнях: від центральних органів до громад», —сказав він.

Посадовець зазначив, що замість нього можна користуватися електронним у «Дії».

Уряд підтримав зміни до законодавства, що дозволять отримувати та використовувати лише електронне посвідчення ветерана в Дії. А паперове ветерани отримуватимуть за бажанням.

«Далі зміни має затвердити Верховна Рада», - додав Олександр Порхун.

Наразі вже успішно згенеровано 170 тисяч е-Посвідчень.

На сьогодні саме паперове посвідчення має статус основного документа. І лише після його отримання, за бажанням ветерана, може бути сформоване – е-посвідчення ветерана у Дії.

Раніше ми писали, що Уряд вирішить проблему, через яку члени родини загиблих військовослужбовців не можуть отримати статус члена сімʼї загиблого Захисника України.

Нагадаємо, у Дії з’явиться електронне посвідчення ветерана.

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