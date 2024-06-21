Україна отримає ще одну систему Patriot: хто передасть

Міністр оборони Нідерландів зазначила, що протиповітряна оборона має вирішальне значення для України.

Нідерланди спільно з іншою країною передадуть Україні зенітний ракетний комплекс Patriot. Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, передає NL Times.

За її словами, Нідерландам і ще одній країні вдалося зібрати частини, які потім можуть сформувати цілісну систему. Міністр працювала над цим деякий час.

Оллонгрен додала, протиповітряна оборона має вирішальне значення для України, яка змогла таким чином протистояти багатьом атакам рф. Міністр також зазначила, що США також працюють над тим, щоб ще більше допомогти українським військовим зусиллям.

При цьому чиновниця не повідомила, хто є іншою країною, яка допомагала Нідерландам із системою Patriot для України.

Раніше ми писали, що Румунія передасть Україні систему ППО Patriot.

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