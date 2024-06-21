Зеленський звільнив Зварича з посади Посла України у Польщі та призначив його у Чехію

Президент призначив Василя Зварича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Чеській Республіці.

У п’ятницю, 21 червня, Президента України Володимир Зеленський звільнив Василя Зварича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Польща. Указ №366/2024 оприлюднили на офіційному сайті Глави держави.

Іншим указом, №367/2024, Президент призначив Василя Зварича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Чеській Республіці.

Нагадаємо, Володимир Зеленський призначив Василя Зварича на посаду Посла України у Польщі 8 лютого 2022 року.

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