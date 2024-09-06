Чехія не повертатиме примусово в Україну чоловіків, — посол Василь Зварич

Посол України в Чехії Василь Зварич: примусово чоловіків з-за кордону не повертатимуть.

Фото: poland.mfa.gov.ua

Посол України в Чехії Василь Зварич заявив, що чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном, примусово не повертатимуть в Україну. Про це він сказав у коментарі «Радіо Свобода».

«Я скажу і заспокою усіх, що тут не йдеться про якісь примусові заходи із повернення українців в Україну - тих, особливо, які мобілізаційного віку. Звісно, мотивація - це свідомість кожного громадянина України», - сказав посол.

За його словами, на думку Чехії, що всі українці незалежно від місця проживання мають один обов’язок перед державою - це захист Вітчизни.

«Звичайно, це вибір кожного громадянина, який із тих чи інших причин опинився за межами своєї країни. Наше завдання як держави - це створити умови громадянам, які хочуть захищати свою державу в Україні, створити всі умови для такого повернення», - додав Зварич.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна не підтримує українських чоловіків, які намагаються сховатися від мобілізації в Україні, сидячи за кордоном. Також він наголошував, що можливості його країни обмежені, коли йдеться про примусове повернення українських громадян на Батьківщину.

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