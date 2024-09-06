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У ТЦК зробили заяву щодо смерті мобілізованого громадянина на Закарпатті

08:48, 6 вересня 2024
У ТЦК заявили, що під час транспортування чоловіка до навчального центру йому стало зле і згодом громадянина було госпіталізовано.
У ТЦК зробили заяву щодо смерті мобілізованого громадянина на Закарпатті
Фото: suspilne.media
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Як відомо, раніше Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець скерував до ОГП запит щодо побиття ТЦК чоловіка до смерті.

Після цього Закарпатський ОТЦК та СП зробив заяву щодо інциденту.

«28 серпня поточного року Громадянин  під час розпиття алкогольних напоїв зі своєю співмешканкою застосував до неї засоби фізичного впливу, внаслідок чого співмешканка змушена була звернутись до правоохоронних органів, опісля проведених відповідних законних процедур Громадянин  був доставлений до 2-го відділу Мукачівського РТЦК та СП для перевірки військово-облікових даних…», - йдеться у заяву.

У ТЦК зазначили, що було встановлено, що чоловік підлягає призову на військову службу по мобілізації, після проходження військового лікарської-комісії був призначений до відправки в команду до навчального центру. Вже 1 вересня під час транспортування до навчального центру чоловік звернувся до супроводжуючих військовослужбовців зі скаргами на погіршення самопочуття.  Військовослужбовці викали швидку після чого громадянина було госпіталізовано до лікарні.

«… на жаль 04.09.2024 року Громадянин  помер в лікарні, за висновком судово-медичної експертизи встановлено, що смерть настала внаслідок природного захворювання (ішемічний інфаркт лівої півкулі головного мозку) та не пов'язано з травматичними подіями», - заявили у ТЦК.

Там додали, що після оприлюднення допису Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, керівництво Закарпатського ОТЦК та СП негайно провело робочу зустріч з представником Уповноваженого в Закарпатській області Андрієм Крючковим, де було обговорено цей інцидент та надано всю необхідну інформацію для подальшої взаємодії.

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