Практика судів
  1. В Україні

Агентство Fitch підвищило рейтинг України після реструктуризації боргу за єврооблігаціями

08:30, 6 вересня 2024
Рейтинг України в нацвалюті підвищили до CCC+ після реструктуризації євробондів.
Агентство Fitch підвищило рейтинг України після реструктуризації боргу за єврооблігаціями
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings після завершення реструктуризації боргу за єврооблігаціями підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в місцевій валюті (LTLC) до «CCC+» з «CCC-» і підтвердило довгостроковий рейтинг в іноземній валюті на рівні «RD» (обмежений дефолт). Про це йдеться на офіційному сайті Fitch.

У агенстві зазначили, що підвищення рейтингу відбулося після успішного завершення реструктуризації боргу України в єврооблігаціях під час продовження обслуговування її боргових зобов'язань у гривні.

Fitch додає, що успішне завершення реструктуризації боргу України в єврооблігаціях є лише частиною одного ширшого епізоду реструктуризації, який триває, оскільки Кабмін оголосив про припинення інших платежів.

«Таким чином, довгостроковий рейтинг України залишиться на рівні «RD» доти, доки Fitch не визнає, що обміни завершені, а відносини зі значною більшістю зовнішніх комерційних кредиторів нормалізуються», - сказано у заяві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Реформа адвокатури не планується – Ольга Стефанішина

Нова міністр юстиції визнає, що є питання до діяльності органів адвокатського самоврядування, але виступає проти радикальних дій.

Звернення щодо перевірки на втручання в роботу судів Держаудитслужби знаходиться на розгляді Григорія Усика з липня

Одне зі звернень стосовно порушення незалежності судів при здійсненні Держаудитслужбою ревізій знаходиться на розгляді у голови ВРП Григорія Усика з липня, інше ВРП адресувала Раді суддів України.

Бюджет на 2025 рік може опинитися під питанням без надання Україні 50 млрд доларів за рахунок заморожених активів рф

Уряд розраховує отримати обіцяні G7 у червні 50 млрд доларів, які критично потрібні для бюджету на 2025 рік, без будь-яких додаткових умов у вигляді реформ.

Виконавчий директор МВФ від України пояснив, чому МВФ спрямував свою місію до москви

«Чи ця місія є зрадою саме зараз – можливо так, але скоріш за все – ні» – виконавчий директор МВФ Владислав Рашкован.

Громадська рада доброчесності повинна стати більш ефективною у своїй діяльності – Офіс Президента

Заступник керівника Офісу Президента Ірина Мудра вважає, що Громадська рада доброчесності має бути готовою до отримання повноважень від ГРМЕ.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Артеменко
    Ігор Артеменко
    голова Одеського апеляційного суду
  • Роман Брильовський
    Роман Брильовський
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Карп'як
    Оксана Карп'як
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Надія Ковальчук
    Надія Ковальчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Віталій Амельохін
    Віталій Амельохін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва