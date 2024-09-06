Агентство Fitch підвищило рейтинг України після реструктуризації боргу за єврооблігаціями

Рейтинг України в нацвалюті підвищили до CCC+ після реструктуризації євробондів.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings після завершення реструктуризації боргу за єврооблігаціями підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в місцевій валюті (LTLC) до «CCC+» з «CCC-» і підтвердило довгостроковий рейтинг в іноземній валюті на рівні «RD» (обмежений дефолт). Про це йдеться на офіційному сайті Fitch.

У агенстві зазначили, що підвищення рейтингу відбулося після успішного завершення реструктуризації боргу України в єврооблігаціях під час продовження обслуговування її боргових зобов'язань у гривні.

Fitch додає, що успішне завершення реструктуризації боргу України в єврооблігаціях є лише частиною одного ширшого епізоду реструктуризації, який триває, оскільки Кабмін оголосив про припинення інших платежів.

«Таким чином, довгостроковий рейтинг України залишиться на рівні «RD» доти, доки Fitch не визнає, що обміни завершені, а відносини зі значною більшістю зовнішніх комерційних кредиторів нормалізуються», - сказано у заяві.

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