Павло Дуров після арешту повідомив, що вживе заходів для боротьби зі злочинцями

Павло Дуров заявив, що різке зростання кількості користувачів Telegram до 950 млн викликало проблеми, які полегшили зловживання платформою для злочинців.

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Засновник і гендиректор Telegram Павло Дуров вперше написав пост щодо затримання у Франції.

«Мені сказали, що я можу нести особисту відповідальність за незаконне використання Telegram іншими людьми, оскільки французька влада не отримувала відповідей від Telegram», - написав він.

Дуров зазначив, що це його здивувало з кількох причин:

Telegram має офіційного представника в ЄС, який приймає і відповідає на запити ЄС;

Французька влада мала безліч способів зв'язатися з ним, щоб попросити про допомогу. Дуров був частим гостем французького консульства в Дубаї. Створював гарячу лінію в Telegram для боротьби із загрозою тероризму у Франції;

Якщо країна незадоволена інтернет-сервісом, усталеною практикою є початок судового процесу проти самого сервісу.

Дуров також зазначив, що різке збільшення кількості користувачів Telegram до 950 мільйонів спричинило проблеми, які полегшили зловживання платформою для зловмисників.

«Ось чому я поставив собі за мету — значно покращити ситуацію в цьому напрямі. Ми вже розпочали цей процес усередині компанії, і я дуже скоро поділюся з вами подробицями про наш прогрес», - заявив він.

Також він сподівається, що події серпня зроблять Telegram і всю індустрію соціальних мереж безпечнішими та сильнішими.

Нагадаємо, 24 серпня засновника Telegram Павла Дурова затримали в аеропорту Парижа. Дуров був включений до списку розшукуваних осіб Франції, а ордер на затримання було видано Національним управлінням судової поліції Франції на підставі попереднього розслідування.

Дурову було пред’явлено обвинувачення у 12 злочинах, пов'язаних із адмініструванням Telegram.

28 серпня, засновника Telegram Павла Дурова звільнили з-під варти у Парижі.

Також відомо, що Франція видала ордер на арешт брата Павла Дурова.

Крім того, Павлу Дурову призначили заставу в €5 мільйонів і заборонили виїзд з Франції.

Додамо, Павло Дуров заявив, що користується захистом Макрона та підтримував контакти з французькими спецслужбами.

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