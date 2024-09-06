Практика судів
  1. У світі

Павло Дуров після арешту повідомив, що вживе заходів для боротьби зі злочинцями

08:12, 6 вересня 2024
Павло Дуров заявив, що різке зростання кількості користувачів Telegram до 950 млн викликало проблеми, які полегшили зловживання платформою для злочинців.
Павло Дуров після арешту повідомив, що вживе заходів для боротьби зі злочинцями
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Засновник і гендиректор Telegram Павло Дуров вперше написав пост щодо затримання у Франції.

«Мені сказали, що я можу нести особисту відповідальність за незаконне використання Telegram іншими людьми, оскільки французька влада не отримувала відповідей від Telegram», - написав він.

Дуров зазначив, що це його здивувало з кількох причин:

Telegram має офіційного представника в ЄС, який приймає і відповідає на запити ЄС;

Французька влада мала безліч способів зв'язатися з ним, щоб попросити про допомогу. Дуров був частим гостем французького консульства в Дубаї. Створював гарячу лінію в Telegram для боротьби із загрозою тероризму у Франції;

Якщо країна незадоволена інтернет-сервісом, усталеною практикою є початок судового процесу проти самого сервісу.

Дуров також зазначив, що різке збільшення кількості користувачів Telegram до 950 мільйонів спричинило проблеми, які полегшили зловживання платформою для зловмисників.

«Ось чому я поставив собі за мету — значно покращити ситуацію в цьому напрямі. Ми вже розпочали цей процес усередині компанії, і я дуже скоро поділюся з вами подробицями про наш прогрес», - заявив він.

Також він сподівається, що події серпня зроблять Telegram і всю індустрію соціальних мереж безпечнішими та сильнішими.

Нагадаємо, 24 серпня засновника Telegram Павла Дурова затримали в аеропорту Парижа. Дуров був включений до списку розшукуваних осіб Франції, а ордер на затримання було видано Національним управлінням судової поліції Франції на підставі попереднього розслідування.

Дурову було пред’явлено обвинувачення у 12 злочинах, пов'язаних із адмініструванням Telegram. 

28 серпня, засновника Telegram Павла Дурова звільнили з-під варти у Парижі.

Також відомо, що Франція видала ордер на арешт брата Павла Дурова.

Крім того, Павлу Дурову призначили заставу в €5 мільйонів і заборонили виїзд з Франції.

Додамо, Павло Дуров заявив, що користується захистом Макрона та підтримував контакти з французькими спецслужбами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Реформа адвокатури не планується – Ольга Стефанішина

Нова міністр юстиції визнає, що є питання до діяльності органів адвокатського самоврядування, але виступає проти радикальних дій.

Звернення щодо перевірки на втручання в роботу судів Держаудитслужби знаходиться на розгляді Григорія Усика з липня

Одне зі звернень стосовно порушення незалежності судів при здійсненні Держаудитслужбою ревізій знаходиться на розгляді у голови ВРП Григорія Усика з липня, інше ВРП адресувала Раді суддів України.

Бюджет на 2025 рік може опинитися під питанням без надання Україні 50 млрд доларів за рахунок заморожених активів рф

Уряд розраховує отримати обіцяні G7 у червні 50 млрд доларів, які критично потрібні для бюджету на 2025 рік, без будь-яких додаткових умов у вигляді реформ.

Виконавчий директор МВФ від України пояснив, чому МВФ спрямував свою місію до москви

«Чи ця місія є зрадою саме зараз – можливо так, але скоріш за все – ні» – виконавчий директор МВФ Владислав Рашкован.

Громадська рада доброчесності повинна стати більш ефективною у своїй діяльності – Офіс Президента

Заступник керівника Офісу Президента Ірина Мудра вважає, що Громадська рада доброчесності має бути готовою до отримання повноважень від ГРМЕ.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Артеменко
    Ігор Артеменко
    голова Одеського апеляційного суду
  • Роман Брильовський
    Роман Брильовський
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Карп'як
    Оксана Карп'як
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Надія Ковальчук
    Надія Ковальчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Віталій Амельохін
    Віталій Амельохін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва