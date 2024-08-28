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Франція видала ордер на арешт брата гендиректора Telegram Павла Дурова, — ЗМІ

15:52, 28 серпня 2024
З’явилась інформація, що ордери на арешт братів-співзасновників Telegram було видано ще 25 березня.
Франція видала ордер на арешт брата гендиректора Telegram Павла Дурова, — ЗМІ
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Франція видала ордер на арешт Миколи Дурова — брата генерального директора Telegram Павла Дурова. Він також є співзасновником цього месенджера. Про це повідомляє Politico.

У документах французьких правоохоронців, на які посилається видання, вказується, що розслідування щодо Telegram почалося на кілька місяців раніше, ніж повідомлялося. Напередодні французькі ЗМІ зазначали, що розслідування було відкрито в липні.

Видання додає, що справа стосується відмови Telegram співпрацювати зі слідчими французької поліції щодо сексуального насильства над дітьми.

Ордери на арешти Дурових видали 25 березня після того, як Telegram «не відповів» на попередній запит суду щодо ідентифікації користувача Telegram.

У документі також наголошується на «майже повній відсутності співпраці Telegram» як з французькою, так і з європейською владою в інших випадках.

Ордери видали за звинуваченнями, серед яких «співучасть у зберіганні, розповсюдженні, пропонуванні або наданні порнографічних зображень неповнолітніх у складі організованої групи».

Нагадаємо, 24 серпня засновника Telegram Павла Дурова затримали в аеропорту Парижа. Дуров був включений до списку розшукуваних осіб Франції, а ордер на затримання було видано Національним управлінням судової поліції Франції на підставі попереднього розслідування.

Дурову пред’явлено звинувачення у 12 злочинах.

Додамо, що на Павла Дурова подала до суду «мати його трьох дітей» через аліменти та насильство.

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