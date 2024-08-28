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Франция выдала ордер на арест брата гендиректора Telegram Павла Дурова, — СМИ

15:52, 28 августа 2024
Появилась информация, что ордера на арест братьев-соучредителей Telegram были изданы еще 25 марта.
Франция выдала ордер на арест брата гендиректора Telegram Павла Дурова, — СМИ
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Франция выдала ордер на арест Николая Дурова – брата генерального директора Telegram Павла Дурова. Он также является основателем этого мессенджера. Об этом сообщает Politico.

В документах французских правоохранителей, на которые ссылается издание, указывается, что расследование по Telegram началось на несколько месяцев раньше, чем сообщалось. Накануне французские СМИ отмечали, что расследование было открыто в июле.

Издание добавляет, что дело касается отказа Telegram сотрудничать со следователями французской полиции по сексуальному насилию над детьми.

Ордеры на аресты Дуровых выдали 25 марта после того, как Telegram «не ответил» на предварительный запрос суда по идентификации пользователя Telegram.

В документе также отмечается «почти полное отсутствие сотрудничества Telegram» как с французскими, так и с европейскими властями в других случаях.

Ордеры выдали по обвинениям, среди которых «соучастие в хранении, распространении, предложении или предоставлении порнографических изображений несовершеннолетних в составе организованной группы».

Напомним, 24 августа Павла Дурова задержали в аэропорту ПарижаДуров был включен в список разыскиваемых лиц Франции, а ордер на задержание был выдан Национальным управлением судебной полиции Франции на основании предварительного расследования. 

Дурову предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

Добавим, что на Павла Дурова подала в суд «иметь его троих детей» из-за алиментов и насилия.

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