Латвия передаст Украине новую партию конфискованных авто у водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения

Общая предварительная рыночная стоимость транспортных средств, которые передадут, составляет 117 640 евро.

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Правительство Латвии приняло решение о передаче Украине еще 20 транспортных средств, конфискованных у водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения.

Как говориться в сообщении Delfi, автомобили предназначены для воинских частей, больниц и т.п.

Общая предварительная рыночная стоимость транспортных средств, которые передадут, составляет 117 640 евро.

В латвийских СМИ отмечают, что за управление автомобилем в пьяном виде, если концентрация алкоголя в организме превышает 1,5 промилле, предусмотрена уголовная ответственность и помимо штрафа конфискуется автомобиль, если он принадлежит нарушителю.

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