Латвія передасть Україні нову партію конфіскованих авто у водіїв, які сіли за руль у стані сп’яніння

Загальна попередня ринкова вартість транспортних засобів, які передадуть, становить 117 640 євро.

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Уряд Латвії ухвалив рішення про передачу Україні ще 20 транспортних засобів, конфіскованих у водіїв, які сіли за руль у стані сп’яніння.

Як йдеться у повідомленні Delfi, автомобілі призначені для військових частин, лікарень тощо.

Загальна попередня ринкова вартість транспортних засобів, які передадуть, становить 117 640 євро.

У латвійських ЗМІ зазначають, що за керування автомобілем у п'яному вигляді, якщо концентрація алкоголю в організмі перевищує 1,5 проміле, передбачена кримінальна відповідальність та крім штрафу конфіскується автомобіль, якщо він належить порушнику.

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