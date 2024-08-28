Планований від закону про підвищення податків ресурс у 125 млрд грн «розтанув» до 30 млрд — з проекту прибрали низку норм

З законопроекту про підвищення податків прибрали військовий збір для юросіб третьої групи і податок на надприбуток банків, останній - за вимогою МВФ.

Заплановані від закону про підвищення податків додаткові бюджетні ресурси у 125 млрд грн зменшилися у 4 рази - до 30,1 млрд грн. Про це повідомили за результатами засідання робочої групи по доопрацьованому законопроекту 11416-д голова Комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетманцев та перший заступник Ярослав Железняк.

Нагадаємо, що для виплати зарплат військовим восени потрібно додаткових 500 млрд до загального фонду держбюджету. Відповідний проект про збільшення видатків на 500 млрд вніс Кабмін. Просити ці кошти у міжнародних партнерів не можна, бо вони, як зазначив премʼєр-міністр Денис Шмигаль та міністр фінансів Сергій Марченко, не фінансують виплати військовослужбовцям.

При цьому дефіцит у 500 млрд грн виник, як пояснював Марченко, через затримку США з прийняттям законопроекту про допомогу Україні.

Тож шукати кошти вирішили зокрема за рахунок підвищення податків. У МВФ таку ідею підтримали. До того ж, це продемонструє партнерам, що Україна спроможна робити жорсткі кроки, заявив очільник Мінфіну.

Для цього Кабмін вніс проект 11416, але він відразу наштовхнувся на критику підприємців. Тож, його вирішили доопрацювати. Раніше «Судово-юридична газета» писала, що лишиться в проекті 11416 (станом на 26 серпня).

Однак 28 серпня відбулося засідання робочої групи по цьому законопроекту і, судячи з повідомлень народних депутатів, джерела надходжень до бюджету вирішили ще скоротити.

«За результатами робочої групи по ресурсному законопроєкту:

підвищення військового збору обмежене податковим періодом, в якому буде скасовано воєнний стан;

військовий збір буде спрямовуватись через спецфонд виключно на фінансування ЗСУ;

податок на надприбуток банків прибрали (категорична позиція Мінфіну та НБУ);

дещо уточнили авансовий внесок з АЗС;

збільшення ставки податку на прибуток фінустанов підвищимо на майбутнє, а не на 2024 рік як пропонувалося;

1% військовий збір для юросіб на єдиному податку третьої групи прибрали.

Всі зміни погоджені Мінфіном.

Врешті планований ресурс у 125 млрд.грн. розтанув до 30,1 млрд.

І це ще навіть не друге читання…» - зазначив Данило Гетманцев.

В свою чергу Ярослав Железняк спочатку відмітив, що ресурс №11416-д «значно зменшився, більш, ніж в два рази», а після засідання робочої групи зазначив, що «вже з запропонованих необхідних 125 млрд грн які запитує (і досі ) Уряд….в податкових змінах станом на зараз залишилось лише 30 млрд грн».

«Гірка правда в тому, що цифри поки не бʼються» - додав він і порівняв цей проект зі знеболюючим, яким вирішили вилікувати зламану ногу.

«Мінфін виступив відкрито проти підвищення податку на банки до 50%. По-перше, проти МВФ. По-друге, вони говорять, що тоді ризик внутрішнього запозичення. Ця норма знімається з закону» - додав Железняк.

Наразі фінальну редакцію законопроекту 11416-д не опубліковано. Вочевидь, це буде зроблено незабаром, адже прийняти закон про підвищення податків обіцяли на початку вересня.

Автор: Наталя Мамченко

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