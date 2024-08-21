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МВФ підтримує підвищення податків в Україні: це вплине на готовність партнерів до підтримки

17:22, 21 серпня 2024
Із затвердженням анонсованого урядом податкового пакета готовність міжнародних партнерів України до продовження підтримки буде вищою.
МВФ підтримує підвищення податків в Україні: це вплине на готовність партнерів до підтримки
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Оголошене українським урядом підвищення податків вплине на готовність донорів підтримувати Україну. Про це заявив голова місії Міжнародного валютного фонду в Україні Гевін Грей під час дискусії в Центрі економічної стратегії.

За його словами, підтримку міжнародних донорів, реструктуризацію комерційного боргу і підвищення податків варто розглядати як єдиний пакет для ліквідації дефіциту фінансування України.

«Не варто думати, що це незалежні елементи, вони взаємопов'язані», — вказав Грей.

За словами голови місії МВФ, із затвердженням анонсованого урядом податкового пакета готовність міжнародних партнерів України до продовження підтримки буде вищою.

Він пояснив, що це буде для них свідченням старань держави набути більшої самодостатності та незалежності від зовнішньої допомоги з огляду на значні видатки в середньостроковій перспективі.

Також МВФ прогнозує, що війна продовжиться у 2025 році, тому Україні необхідне фінансування.

Як писала раніше «Судово-юридична газета», бізнес пропонує альтернативні рішення для збільшення податкових надходжень до бюджету.

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