На Донеччині оголосили примусову евакуацію родин із дітьми з Покровського району

З окремих районів Донеччини проводитимуть примусову евакуацію дітей із їхніми батьками або іншими законними представниками. Про це повідомляє Мінреінтеграції.
Йдеться про евакуацію із населених пунктів Покровського району, а асме: з міст Покровськ, Родинське та сіл Гнатівка, Даченське, Жовте, Зелене, Лисівка, Новопавлівка, Новоукраїнка, Пушкіне, Ріг, Сухий Яр, Троянда, Чунишине.
"Для здійснення евакуації розгорнуто приймальний пункт, де в разі потреби передбачена ночівля. У безпечних регіонах евакуйовані діти разом із супроводжуючими особами будуть забезпечені безкоштовним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо", — повідомили у Мінреінтеграції.
Для попереднього запису необхідно зателефонувати на гарячу лінію з питань проведення евакуації Донецької ОВА за номером: 0 800 408 911.
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