В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из Покровского района

Минреинтеграции сообщает, что в безопасных регионах дети вместе с сопровождающими их лицами получат бесплатное жилье, гуманитарную поддержку, психологическую помощь и другие необходимые услуги.

Из отдельных районов Донецкой области будут проводить принудительную эвакуацию детей с их родителями или другими законными представителями. Об этом сообщает Минреинтеграции.

Речь идет об эвакуации из населенных пунктов Покровского района, а асме: из городов Покровск, Родинское и сел Игнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Троянда, Чунишине.

"Для осуществления эвакуации развернут приемный пункт, где в случае необходимости предусмотрена ночлег. В безопасных регионах эвакуированные дети вместе с сопровождающими лицами будут обеспечены бесплатным приютом, гуманитарной помощью, психологической поддержкой и т.д.", - сообщили в Минреинтеграции.

Для предварительной записи необходимо позвонить по горячей линии по вопросам проведения эвакуации Донецкой ОВА по номеру: 0 800 408 911.

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