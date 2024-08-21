Раде рекомендуют принять за основу законопроект, который закрепит допустимые случаи множественности гражданства и основания для утраты гражданства

Комитет рекомендует поддержать президентский законопроект по обеспечению реализации права на приобретение и сохранение гражданства.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 7 августа Президент Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект об обеспечении реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины. Законопроектом закрепляются допустимые случаи множественности гражданства и основания потери гражданства.

Парламентский комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений рекомендует Верховной Раде принять в первом чтении этот законопроект №11469.

Также парламенту рекомендовано по результатам рассмотрения в первом чтении отклонить альтернативные проекты законов Украины:

- о внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины с учетом интересов национальной безопасности, реестр. №11469-1 от 19.08.2024.

- о внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины с учетом положений Конституции Украины, реестр. №11469-2 от 19.08.2024.

Ранее мы писали, что парламент рассмотрит законопроект о противодействии угрозам нацбезопасности в сфере гражданства, предусматривающий проверку наличия другого гражданства у чиновников.

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