Практика судов
  1. В Украине

Раде рекомендуют принять за основу законопроект, который закрепит допустимые случаи множественности гражданства и основания для утраты гражданства

16:39, 21 августа 2024
Комитет рекомендует поддержать президентский законопроект по обеспечению реализации права на приобретение и сохранение гражданства.
Раде рекомендуют принять за основу законопроект, который закрепит допустимые случаи множественности гражданства и основания для утраты гражданства
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 7 августа Президент Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект об обеспечении реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины. Законопроектом закрепляются допустимые случаи множественности гражданства и основания потери гражданства.

Парламентский комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений рекомендует Верховной Раде принять в первом чтении этот законопроект №11469.

Также парламенту рекомендовано по результатам рассмотрения в первом чтении отклонить альтернативные проекты законов Украины:

- о внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины с учетом интересов национальной безопасности, реестр. №11469-1 от 19.08.2024.

- о внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины с учетом положений Конституции Украины, реестр. №11469-2 от 19.08.2024.

Ранее мы писали, что парламент рассмотрит законопроект о противодействии угрозам нацбезопасности в сфере гражданства, предусматривающий проверку наличия другого гражданства у чиновников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада определила порядок принудительного отчуждения земли и домов в Ужгородском районе Закарпатской области

Земельные участки и другие объекты недвижимого имущества, находящиеся в частной собственности, расположенные в Ужгородском районе Закарпатской области, могут быть принудительно отчуждены по мотивам общественной необходимости по решению Закарпатской облгосадминистрации.

Парламент одобрил законопроект о продлении полномочий Общественного совета международных экспертов

Законопроект о продлении мандата Общественного совета международных экспертов принят за основу.

Для того, чтобы оформить акт об установлении факта осуществления постоянного ухода, не нужно идти в ТЦК

Акт можно получить, обратившись с заявлением произвольной формы в органы местного самоуправления и районные госадминистрации.

Верховная Рада приняла закон о принудительном изъятии недвижимости и земли у граждан и бизнеса

При этом вводится запрет на судебное обжалование принудительного изъятия касательно земельных участков в Закарпатской области.

Верховная Рада приняла закон об отсрочке от мобилизации для мужчин, у которых на войне погиб неполнородный брат

Закон возвращает запрет мобилизовать второго сына у матери, если он брат погибшего, но от другого отца.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Голяшкін
    Олег Голяшкін
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Оксана Коваль
    Оксана Коваль
    суддя Святошинського районного суду міста Києва