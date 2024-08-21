В Вене люди превратили кладбища в огороды, где выращивают овощи и фрукты

65 человек уже выращивают собственный урожай на кладбище.

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На нескольких кладбищах Вены, включая центральное кладбище, развернуты общественные огороды, где выращивают кабачки, капусту, свеклу, лук, тыкву и помидоры. Идея организации грядок на кладбищах стала новым направлением в городском садоводстве, сообщает немецкое издание Bild.

На центральном кладбище Вены уже 65 человек арендуют участки для выращивания собственных овощей и фруктов. Стоимость аренды составляет 149 евро за 24 кв. м и 225 евро за 40 кв. м в сезон. Арендаторы отмечают, что урожай имеет превосходный вкус.

Проект позволяет участвовать в огородничестве тем, чьи родственники похоронены на кладбищах. По словам представителей австрийской компании Ackerhelden, которая реализует этот проект, кладбища обратились с идеей использования пустых мест для общественных огородов, что стало возможным благодаря поддержке местных властей.

«Мы уже занимаемся городским садоводством или urban gardening в нескольких местах Вены. К нам обратились венские кладбища с идеей использовать пустые места для общественных огородов. Сейчас у нас уже второй сезон», - отмечает Рита Гиммел, представитель Ackerhelden. Она также подчеркивает, что весной команда готовит почву и частично засаживает грядки, а профессиональные садоводы дают советы и проводят мастер-классы для начинающих и школьников.

Сейчас на кладбищах выращивают различные культуры, включая перец и кукурузу, что делает эти огороды важной частью городской жизни Вены.

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