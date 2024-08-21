У Відні люди перетворили цвинтарі на городи, де вирощують овочі та фрукти

65 осіб вже вирощують власний урожай на цвинтарі.

Джерело фото: Bild

На кількох цвинтарях Відня, включаючи центральне кладовище, розгорнуто громадські городи, де вирощують кабачки, капусту, буряки, цибулю, гарбузи та помідори. Ідея організації грядок на цвинтарях стала новим напрямком у міському садівництві, повідомляє німецьке видання Bild.

На центральному кладовищі Відня вже 65 осіб орендують ділянки для вирощування власних овочів і фруктів. Вартість оренди складає 149 євро за 24 кв. м і 225 євро за 40 кв. м на сезон. Орендарі відзначають, що врожай має чудовий смак.

Проект дозволяє брати участь у городництві тим, чиї родичі поховані на цвинтарях. За словами представників австрійської компанії Ackerhelden, яка реалізує цей проект, цвинтарі звернулися з ідеєю використання пустих місць для громадських городів, що стало можливим завдяки підтримці місцевої влади.

«Ми вже займаємось міським садівництвом чи urban gardening у кількох місцях Відня. До нас звернулися віденські цвинтарі з ідеєю використовувати порожні місця для громадських городів. Нині у нас уже другий сезон», — зазначає Ріта Гіммел, представниця Ackerhelden. Вона також підкреслює, що навесні команда готує ґрунт і частково засаджує грядки, а професійні садівники надають поради та проводять майстер-класи для початківців і школярів.

Зараз на цвинтарях вирощують різноманітні культури, включаючи перець та кукурудзу, що робить ці городи важливою частиною міського життя Відня.

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