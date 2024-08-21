Практика судів
  1. У світі

У Відні люди перетворили цвинтарі на городи, де вирощують овочі та фрукти

23:01, 21 серпня 2024
65 осіб вже вирощують власний урожай на цвинтарі.
У Відні люди перетворили цвинтарі на городи, де вирощують овочі та фрукти
Джерело фото: Bild
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На кількох цвинтарях Відня, включаючи центральне кладовище, розгорнуто громадські городи, де вирощують кабачки, капусту, буряки, цибулю, гарбузи та помідори. Ідея організації грядок на цвинтарях стала новим напрямком у міському садівництві, повідомляє німецьке видання Bild.

На центральному кладовищі Відня вже 65 осіб орендують ділянки для вирощування власних овочів і фруктів. Вартість оренди складає 149 євро за 24 кв. м і 225 євро за 40 кв. м на сезон. Орендарі відзначають, що врожай має чудовий смак.

Проект дозволяє брати участь у городництві тим, чиї родичі поховані на цвинтарях. За словами представників австрійської компанії Ackerhelden, яка реалізує цей проект, цвинтарі звернулися з ідеєю використання пустих місць для громадських городів, що стало можливим завдяки підтримці місцевої влади.

«Ми вже займаємось міським садівництвом чи urban gardening у кількох місцях Відня. До нас звернулися віденські цвинтарі з ідеєю використовувати порожні місця для громадських городів. Нині у нас уже другий сезон», — зазначає Ріта Гіммел, представниця Ackerhelden. Вона також підкреслює, що навесні команда готує ґрунт і частково засаджує грядки, а професійні садівники надають поради та проводять майстер-класи для початківців і школярів.

Зараз на цвинтарях вирощують різноманітні культури, включаючи перець та кукурудзу, що робить ці городи важливою частиною міського життя Відня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Доставка закордонного паспорту у будь-яку країну світу буде коштувати 6 доларів - МЗС і Укрпошта підписали меморандум

Новий сервіс доставки паспортів за кордон запрацює у вересні.

Верховна Рада розгляне президентський законопроект про множинне громадянство

Цим законопроектом також по-новому пропонується визначити підстави для втрати громадянства.

Верховна Рада визначила порядок примусового відчуження землі та будинків в Ужгородському районі Закарпатської області

Земельні ділянки та інші об’єкти нерухомого майна, які перебувають у приватній власності, розташовані в Ужгородському районі Закарпатської області, можуть бути примусово відчужені з мотивів суспільної необхідності за рішенням Закарпатської обласної державної адміністрації.

Парламент схвалив законопроект про продовження повноважень Громадської ради міжнародних експертів

Законопроект про продовження мандату Громадської ради міжнародних експертів прийнято за основу.

Для того, щоб оформити акт про встановлення факту здійснення постійного догляду, не потрібно йти до ТЦК

Акт можна отримати, звернувшись із заявою довільної форми до органів місцевого самоврядування та районних держадміністрацій.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Єгор Краснов
    Єгор Краснов
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Олександр Трембач
    Олександр Трембач
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Богдана Гедз
    Богдана Гедз
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва