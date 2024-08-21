На Житомирщині колишнього чоловіка жінки підозрюють у підпалі авто нинішнього обранця

Палію загрожує до 10 років в’язниці.

На Бердичівщині поліція розслідує випадок умисного пошкодження автомобіля, який, за попередніми даними, був спричинений через ревнощі. Подія трапилася на початку червня у селі Половецькому Гришковецької громади, де вночі загорівся автомобіль «Славута» місцевого жителя. Вогонь пошкодив передні колеса та зовнішні деталі транспортного засобу. Про це повідомила поліція Житомирської області.

Після того як 40-річний власник автомобіля самостійно загасив пожежу, поліцейські запідозрили умисний підпал. У ході слідства було встановлено, що до інциденту може бути причетний 35-річний колишній чоловік дружини заявника. Чоловік зізнався у вчиненому, пояснивши свої дії ревнощами.

Експертний висновок ДСНС підтвердив, що пошкодження автомобіля стали результатом підпалу. 20 серпня слідчі поліції, погодивши свої дії з Бердичівською окружною прокуратурою, оголосили підозру фігуранту за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваного. Досудове розслідування триває.

За вчинене правопорушення підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

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