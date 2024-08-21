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На Житомирщині колишнього чоловіка жінки підозрюють у підпалі авто нинішнього обранця

22:39, 21 серпня 2024
Палію загрожує до 10 років в’язниці.
На Житомирщині колишнього чоловіка жінки підозрюють у підпалі авто нинішнього обранця
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На Бердичівщині поліція розслідує випадок умисного пошкодження автомобіля, який, за попередніми даними, був спричинений через ревнощі. Подія трапилася на початку червня у селі Половецькому Гришковецької громади, де вночі загорівся автомобіль «Славута» місцевого жителя. Вогонь пошкодив передні колеса та зовнішні деталі транспортного засобу. Про це повідомила поліція Житомирської області.

Після того як 40-річний власник автомобіля самостійно загасив пожежу, поліцейські запідозрили умисний підпал. У ході слідства було встановлено, що до інциденту може бути причетний 35-річний колишній чоловік дружини заявника. Чоловік зізнався у вчиненому, пояснивши свої дії ревнощами.

Експертний висновок ДСНС підтвердив, що пошкодження автомобіля стали результатом підпалу. 20 серпня слідчі поліції, погодивши свої дії з Бердичівською окружною прокуратурою, оголосили підозру фігуранту за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваного. Досудове розслідування триває.

За вчинене правопорушення підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.

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