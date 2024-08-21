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На Житомирщине бывшего мужа женщины подозревают в поджоге авто нынешнего избранника

22:39, 21 августа 2024
Поджигателю грозит до 10 лет тюрьмы.
На Житомирщине бывшего мужа женщины подозревают в поджоге авто нынешнего избранника
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На Бердичевщине полиция расследует случай умышленного повреждения автомобиля, который, по предварительным данным, был вызван из-за ревности. Происшествие случилось в начале июня в селе Половецком Гришковецкой общины, где ночью загорелся автомобиль «Славута» местного жителя. Огонь повредил передние колеса и внешние детали транспортного средства. Об этом сообщила полиция Житомирской области.

После того как 40-летний владелец автомобиля самостоятельно потушил пожар, полицейские заподозрили умышленный поджог. В ходе следствия было установлено, что к инциденту может быть причастен 35-летний бывший муж жены заявителя. Мужчина признался в содеянном, объяснив свои действия ревностью.

Экспертное заключение ГСЧС подтвердило, что повреждения автомобиля стали результатом поджога. 20 августа следователи полиции, согласовав свои действия с Бердичевской окружной прокуратурой, объявили подозрение фигуранту по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого. Досудебное расследование продолжается.

За совершенное правонарушение подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

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