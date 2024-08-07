Владимир Зеленский внес законопроект, который закрепит допустимые случаи множественности гражданства и основания для утраты гражданства

Президент Владимир Зеленский 7 августа зарегистрировал законопроект об обеспечении реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины.
Законопроектом, зокрема:
закріплюються допустимі випадки множинності громадянства (підданства);
визначаються особливості набуття громадянства України та поновлення у громадянстві України для деяких категорій іноземців, зокрема у спрощеному порядку;
уточнюються умови набуття громадянства України за народженням, за територіальним походженням, а також умови прийняття до громадянства України;
переглядаються підстави для втрати громадянства України, зокрема передбачається, що такими підставами є:
урегульовується питання можливості подання паспортного документа, строк дії якого закінчився, іноземцями та особами без громадянства, які в установленому законом порядку проходять / проходили військову службу за контрактом у Збройних Силах України, Національній гвардії України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, для отримання посвідки на тимчасове проживання;
унормовується питання щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які під час дії воєнного стану, введеного в Україні, надають або надавали стрілецьку, тактичну, медичну, радіотехнічну, вибухотехнічну та іншу допомогу підрозділам Збройних Сил України, Національної гвардії України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, а також підрозділам територіальної оборони, добровольчих формувань територіальних громад, перебуваючи безпосередньо у районах ведення бойових дій.
Множинність громадянства (підданства) допускається у таких випадках:
1) одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства (підданства) іншої держави чи держав;
2) набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства (підданства) своїх усиновлювачів унаслідок усиновлення її іноземцями;
3) автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства (підданства) унаслідок одруження з іноземцем;
4) автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства (підданства) унаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, що підтверджує наявність у нього громадянства (підданства) іншої держави;
5) набуття громадянства України у спрощеному порядку, передбаченому статтею 101 цього Закону, іноземцями, які є громадянами (підданими) держав, включених до переліку держав, громадяни (піддані) яких набувають громадянство України у спрощеному порядку;
6) набуття громадянином України громадянства (підданства) держав, включених до переліку держав, громадяни (піддані) яких набувають громадянство України у спрощеному порядку.
Множинність громадянства (підданства) не допускається у випадках оформлення набуття громадянства України або прийняття до громадянства України, або поновлення у громадянстві України щодо особи, яка перебуває у громадянстві держави, визнаної Верховною Радою України державою–агресором або державою–окупантом, або держави, яка не визнає територіальну цілісність та суверенітет України, або відмовляється визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України, зокрема голосувала проти Резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй "Про територіальну цілісність України" від 27 березня 2014 року № 68/262.
Автор: Наталя Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.