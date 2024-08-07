Владимир Зеленский внес законопроект, который закрепит допустимые случаи множественности гражданства и основания для утраты гражданства

Также этим законопроектом пересматриваются основания потери гражданства Украины.

Президент Владимир Зеленский 7 августа зарегистрировал законопроект об обеспечении реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины.

Законопроектом, зокрема:

закріплюються допустимі випадки множинності громадянства (підданства);

визначаються особливості набуття громадянства України та поновлення у громадянстві України для деяких категорій іноземців, зокрема у спрощеному порядку;

уточнюються умови набуття громадянства України за народженням, за територіальним походженням, а також умови прийняття до громадянства України;

переглядаються підстави для втрати громадянства України, зокрема передбачається, що такими підставами є:

добровільне набуття громадянином України громадянства держави, визнаної державою-агресором або державою-окупантом, або громадянства (підданства) держави, включеної до переліку держав, громадяни (піддані) яких набувають громадянство України у спрощеному порядку, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття;

використання повнолітнім громадянином України, який має громадянство (підданство) іноземної держави, на території України паспортного документа іноземця, наслідком якого є створення загроз національній безпеці та/або національним інтересам України;

набуття особою громадянства України внаслідок подання неправдивих відомостей, підроблених документів, приховування особою будь-якого суттєвого факту, за наявності якого стосовно особи не могло бути прийнято рішення про прийняття до громадянства України, обману або невиконання зобов'язання, взятого особою в зобов'язанні припинити іноземне громадянство, або в декларації про відмову від іноземного громадянства та визнання себе лише громадянином України, або невиконання зобов'язання про складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою;

встановлення факту проходження особою військової служби за контрактом у державі, визнаній Верховною Радою державою-агресором або державою-окупантом;

набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно осіб, засуджених в Україні за вчинення злочину проти основ національної безпеки України, проти миру тощо;

участь у збройній агресії проти України у складі збройних формувань держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, або яка перебуває у збройному конфлікті (війні) з Україною чи сприяла (сприяє) вчиненню збройної агресії проти України;

урегульовується питання можливості подання паспортного документа, строк дії якого закінчився, іноземцями та особами без громадянства, які в установленому законом порядку проходять / проходили військову службу за контрактом у Збройних Силах України, Національній гвардії України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, для отримання посвідки на тимчасове проживання;

унормовується питання щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які під час дії воєнного стану, введеного в Україні, надають або надавали стрілецьку, тактичну, медичну, радіотехнічну, вибухотехнічну та іншу допомогу підрозділам Збройних Сил України, Національної гвардії України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення, а також підрозділам територіальної оборони, добровольчих формувань територіальних громад, перебуваючи безпосередньо у районах ведення бойових дій.

Множинність громадянства (підданства) допускається у таких випадках:

1) одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства (підданства) іншої держави чи держав;

2) набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства (підданства) своїх усиновлювачів унаслідок усиновлення її іноземцями;

3) автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства (підданства) унаслідок одруження з іноземцем;

4) автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства (підданства) унаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, що підтверджує наявність у нього громадянства (підданства) іншої держави;

5) набуття громадянства України у спрощеному порядку, передбаченому статтею 101 цього Закону, іноземцями, які є громадянами (підданими) держав, включених до переліку держав, громадяни (піддані) яких набувають громадянство України у спрощеному порядку;

6) набуття громадянином України громадянства (підданства) держав, включених до переліку держав, громадяни (піддані) яких набувають громадянство України у спрощеному порядку.

Множинність громадянства (підданства) не допускається у випадках оформлення набуття громадянства України або прийняття до громадянства України, або поновлення у громадянстві України щодо особи, яка перебуває у громадянстві держави, визнаної Верховною Радою України державою–агресором або державою–окупантом, або держави, яка не визнає територіальну цілісність та суверенітет України, або відмовляється визнавати протиправність посягань на територіальну цілісність та суверенітет України, зокрема голосувала проти Резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй "Про територіальну цілісність України" від 27 березня 2014 року № 68/262.

Автор: Наталя Мамченко

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