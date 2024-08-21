Раді рекомендують ухвалити за основу законопроект, який закріпить допустимі випадки множинності громадянства і підстави для втрати громадянства

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 7 серпня Президент Володимир Зеленський зареєстрував законопроект щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України. Законопроектом закріплюються допустимі випадки множинності громадянства і підстави для втрати громадянства.
Парламентський комітет із прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин рекомендує Верховній Раді ухвалити в першому читанні цей президентський законопроект №11469.
Також парламенту рекомендовано за наслідками розгляду в першому читанні відхилити альтернативні проекти законів України:
- про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України з урахуванням інтересів національної безпеки, реєстр. № 11469-1 від 19.08.2024.
- про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України з урахуванням положень Конституції України, реєстр. № 11469-2 від 19.08.2024.
Раніше ми писали, що парламент розгляне законопроект про протидію загрозам нацбезпеці у сфері громадянства, який передбачає перевірку наявності іншого громадянства у чиновників.
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