Верховна Рада повернеться до законопроекту про перевірку подвійного громадянства у посадовців

Парламент розгляне законопроект про протидію загрозам нацбезпеці у сфері громадянства, який передбачає перевірку наявності іншого громадянства у чиновників.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 7 серпня Президент зареєстрував у Верховній Раді законопроект 11469 щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України.

Прикінцеві положення цього законопроекту передбачають, що частина його норм вводиться у дію одночасно з набранням чинності законом про запобігання та протидію загрозам нацбезпеці в сфері громадянства.

Слід зауважити, що законопроект 6369 про запобігання та протидію загрозам національній безпеці України у сфері громадянства Президент вніс до парламенту ще 2 грудня 2021 року.

Як зазначалося, метою є визначення засад функціонування системи декларування громадянами України, наявності (відсутності), набуття (припинення), перебування (неперебування) у процедурі набуття чи припинення громадянства (підданства) іноземної держави та перевірки достовірності поданих у деклараціях відомостей, протидія використанню громадянства (підданства) іноземної держави.

Так, однією із вимог щодо зайняття посад у державних органах, установах, підприємствах державної (комунальної) власності є наявність громадянства України. Водночас не встановлено обмеження на зайняття цих посад громадянами України, які мають або набули громадянство (підданство) іноземної держави або громадянства (підданства) іноземних держав, що може бути використано як інструмент втручання у внутрішні справи України, посягання на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.

Законопроектом, зокрема, пропонувалося:

визначити засади системи декларування громадянами України наявності чи відсутності громадянства (підданства) іноземної держави;

визначити повноваження державних органів щодо перевірки достовірності поданих у декларації відомостей про наявність (відсутність), набуття (припинення), перебування (неперебування) у процедурі набуття чи припинення громадянства (підданства) іноземної держави та виявлення порушень порядку подання таких декларацій;

встановити обмеження для громадян України, які мають або набули громадянство (підданство) іноземної держави або громадянства (підданства) іноземних держав, бути членами політичних партій, виборчих комісій чи комісій з референдуму, офіційними спостерігачами на виборах та референдумах, мати доступ до державної таємниці, бути керівниками на об'єктах державної власності, що мають стратегічне значення, перебувати на посадах, пов'язаних з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування;

встановити обов'язок для громадян України, які претендують на посади публічної служби, планують стати членами політичної партії, виборчої комісії чи комісії з референдуму, офіційними спостерігачами на виборах та референдумах, оформити доступ до державної таємниці, бути керівниками на стратегічних об'єктах державної власності, подавати декларацію із зазначенням відомостей про наявність (відсутність), набуття (припинення), перебування (неперебування) у процедурі набуття / припинення громадянства (підданства) іноземної держави (іноземних держав).

Втім, 27 червня 2022 року Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій вирішив внести інший доопрацьований законопроект.

Згодом було зареєстровано доопрацьований законопроект 6369-д.

Основна ідея проекту полягає у запровадженні для низки посадових осіб, які виконують (претендують на виконання) функції держави або місцевого самоврядування, керівників стратегічних підприємств, осіб, що претендують чи мають допуск до державної таємниці, обов’язкового декларування іноземного громадянства (перебування у процедурі набуття іноземного громадянства, подання документів для набуття громадянства іноземної держави). При цьому у разі наявності громадянства іноземної держави такі особи підлягають звільненню.

Поданим проектом, на відміну від законопроекту 6369, також передбачається встановлення обмежень на заняття окремих посад для громадян України, які одночасно мають громадянство держави-агресора, держави-окупанта. Зокрема, йдеться про керівників закладів загальної середньої освіти, помічників-консультантів народного депутата України, приватних виконавців та їх помічників, арбітражних керуючих, сільських, селищних, міських голів, посадових осіб місцевого самоврядування та інших.

Наразі жоден з відповідних законопроектів парламентом не розглянутий.

Автор: Наталя Мамченко

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