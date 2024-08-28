Планируемый от закона о повышении налогов ресурс в 125 млрд грн «растаял» до 30 млрд — из проекта убрали ряд норм

Из законопроекта о повышении налогов убрали военный сбор для юрлиц третьей группы и налог на сверхприбыль банков, последний - по требованию МВФ.

Планируемые от закона о повышении налогов дополнительные бюджетные ресурсы в 125 млрд грн уменьшились в 4 раза – до 30,1 млрд грн. Об этом сообщили по результатам заседания рабочей группы по доработанному законопроекту 11416 председатель Комитета ВР по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев и первый заместитель Ярослав Железняк.

Напомним, что для выплаты зарплат военным осенью нужно дополнительных 500 млрд в общий фонд госбюджета. Соответствующий проект об увеличении расходов на 500 млрд. внес Кабмин. Просить эти средства у международных партнеров нельзя, потому что они, как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко, не финансируют выплаты военнослужащим.

При этом дефицит в 500 млрд грн возник, как объяснял Марченко, из-за задержки США с принятием законопроекта о помощи Украине.

Так что искать средства решили в частности за счет повышения налогов. У МВФ такую ​​идею поддержали. К тому же это продемонстрирует партнерам, что Украина способна делать жесткие шаги, заявил глава Минфина.

Для этого Кабмин внес проект 11416? но он сразу наткнулся на критику предпринимателей. Итак, его решили доработать. Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что останется в проекте 11416 (по состоянию на 26 августа).

Однако 28 августа прошло заседание рабочей группы по этому законопроекту и, судя по сообщениям народных депутатов, источники поступлений в бюджет решили еще сократить.

«По результатам рабочей группы по ресурсному законопроекту:

повышение военного сбора ограничено налоговым периодом, в котором будет отменено военное положение;

военный сбор будет направляться через спецфонд исключительно на финансирование ВСУ;

налог на сверхприбыль банков убрали (категорическая позиция Минфина и НБУ);

несколько уточнили авансовый взнос с АЗС;

увеличение ставки налога на прибыль финучреждений повысим на будущее, а не на 2024 год, как предлагалось;

1% военный сбор для юрлиц по единому налогу третьей группы убрали.

Все изменения согласованы Минфином.

Наконец, планируемый ресурс в 125 млрд.грн. растаял до 30,1 млрд.

И это еще не второе чтение…» - отметил Даниил Гетманцев.

В свою очередь Ярослав Железняк сначала отметил, что ресурс №11416-д «значительно уменьшился, более чем в два раза», а после заседания рабочей группы отметил, что «уже из предложенных необходимых 125 млрд грн запрашиваемых (до сих пор) Правительством…. в налоговых изменениях по состоянию на сегодняшний день осталось только 30 млрд грн».

«Горькая правда в том, что цифры пока не бьются» - добавил он и сравнил этот проект с обезболивающим, которым решили вылечить сломанную ногу.

«Минфин выступил открыто против повышения налога на банки до 50%. Во-первых, против МВФ. Во-вторых, они говорят, что тогда риск внутреннего заимствования. Эта норма снимается с закона», - добавил Железняк.

Пока финальная редакция законопроекта 11416-д не опубликована. Очевидно, это будет сделано в скором времени, ведь принять закон о повышении налогов обещали в начале сентября.

Автор: Наталья Мамченко

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