ПФУ пересмотрел размер жилищных субсидий домохозяйствам, в которых изменились доходы

Размер жилищной субсидии в домохозяйствах, в которых доходы уменьшились или увеличились на более чем 50 процентов, изменился.

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В марте и августе домохозяйствам, в которых среднемесячный совокупный доход уменьшился или увеличился на более чем 50 процентов, органы Пенсионного фонда Украины осуществляют перерасчет размера жилищной субсидии в пределах установленного срока ее назначения. Такой перерасчет производится автоматически, без обращения граждан.

Как объясняют в ПФУ, при перерасчете выплат указанной категории субсидиантов с августа среднемесячный совокупный доход учтен за I и II кварталы текущего года, который сопоставлен с доходами за III и IV квартал прошлого года (именно за этот период был учтен доход при назначении субсидии с мая 2024 года).

Если в результате сопоставления установлено, что доходы изменились на более чем 50 процентов, размер жилищной субсидии пересмотрен.

Таким образом, назначенный размер жилищной субсидии в домохозяйствах, в которых доходы уменьшились/увеличились на более чем 50 процентов, изменился.

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