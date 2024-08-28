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Житель Винницы получил наказание за салют в новогоднюю ночь

23:13, 28 августа 2024
Апелляционный суд не согласился сменить приговор на штраф.
Житель Винницы получил наказание за салют в новогоднюю ночь
Фото: Винницкий апелляционный суд
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Винницкий апелляционный суд оставил в силе приговор городского суда, которым винничанин признан виновным в хулиганстве. Он запустил салют посреди улицы в новогоднюю ночь. Об этом сообщает пресс-служба суда.

За этот уголовный проступок ему назначен год ограничения свободы. Однако окончательное наказание для нарушителя – два года и два месяца ограничения свободы, ведь новое преступление он совершил, не отбыв наказание по предыдущему приговору. То есть суд назначил наказание по совокупности приговоров согласно части 1 статьи 71 Уголовного кодекса Украины.

Во время судебного заседания обвиняемый просил апелляционный суд отменить приговор первой инстанции и принять новое решение, изменив ограничение свободы на штраф. Говорил, что вину признал и все осознал.

Однако коллегия судей ВАС апелляционную жалобу отклонила.

36-летнего винничанина осудили за то, что 1 января этого года на тротуарной дорожке у дома по улице Защитников Неба в Виннице он запустил салютную установку. Ее шумная работа нарушала спокойствие людей, усиливала социальную напряженность и сеяла панику: горожане подумали, что это ракетный обстрел противника.

Свой поступок неоднократно судимый мужчина будет обдумывать в уголовно-исполнительном учреждении открытого типа без изоляции от общества. За ним будут осуществлять наблюдение и обязательно будут привлекать к работе (дело 127/3365/24). 

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