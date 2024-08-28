Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Житель Вінниці отримав покарання за салют у новорічну ніч

23:13, 28 серпня 2024
Апеляційний суд не погодився змінити вирок на штраф.
Житель Вінниці отримав покарання за салют у новорічну ніч
Фото: Вінницький апеляційний суд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вінницький апеляційний суд залишив у силі вирок міського суду, яким вінничанина визнано винним у хуліганстві. Він запустив салют посеред вулиці у новорічну ніч. Про це повідомляє пресслужба суду. 

За цей кримінальний проступок йому призначено рік обмеження волі. Однак остаточне покарання для порушника – два роки і два місяці обмеження волі, адже новий злочин він вчинив, не відбувши покарання за попереднім вироком. Тобто, суд призначив покарання за сукупністю вироків згідно з частиною 1 статті 71 Кримінального кодексу України.

Під час судового засідання обвинувачений просив апеляційний суд скасувати вирок суду першої інстанції та ухвалити нове рішення, змінивши обмеження волі на штраф. Казав, що вину визнав і все усвідомив.

Однак колегія суддів ВАС апеляційну скаргу відхилила.

36-літнього вінничанина засудили за те, що 1 січня цього року на тротуарній доріжці біля будинку на вулиці Захисників Неба у Вінниці він запустив салютну установку. Її гучна робота порушила спокій людей, підвищила соціальну напругу та розповсюдила паніку: містяни подумали, що це ворожий ракетний обстріл.

Свій вчинок неодноразово судимий чоловік обмірковуватиме у кримінально-виконавчій установі відкритого типу без ізоляції від суспільства. За ним здійснюватимуть нагляд та обов’язково залучатимуть до праці (справа 127/3365/24). 

 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Цілодобове проведення медичних оглядів ВЛК та гарантовані обсяги мобілізації - протокол Ради оборони Києва

Вирішено укомплектувати діючі позаштатні ВЛК при обʼєднаних центрів мобілізації до обсягів, що забезпечують цілодобове проведення медичних оглядів та гарантоване проведення заходів мобілізації.

Розмір заробітної плати прокурорів потрібно збільшити – Рада прокурорів

У Раді прокурорів вважають, що розмір посадового окладу прокурорів штучно обмежений виконавчою владою.

Планований від закону про підвищення податків ресурс у 125 млрд грн «розтанув» до 30 млрд — з проекту прибрали низку норм

З законопроекту про підвищення податків прибрали військовий збір для юросіб третьої групи і податок на надприбуток банків, останній - за вимогою МВФ.

Суди почали застосовувати закон про декриміналізацію дрібних крадіжок до вже засуджених — про що йдеться в перших ухвалах

Чи звільняють суди вже засуджених у звʼязку зі вступом в силу закону про декриміналізацію дрібних крадіжок.

Микита Потураєв вважає, що настав час заборонити Telegram, бо він паплюжить репутацію громадських організацій і держорганів

Захист Telegram дорівнює захисту права паплюжити репутацію громадських організацій, вважає голова Комітету Микита Потураєв, а представники ГО, зі свого боку, пропонують заборонити Telegram законом про санкції.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Крат
    Василь Крат
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олександра Яновська
    Олександра Яновська
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Марина Семененко
    Марина Семененко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Марина Шаховніна
    Марина Шаховніна
    суддя Подільського районного суду міста Києва