Житель Вінниці отримав покарання за салют у новорічну ніч

Апеляційний суд не погодився змінити вирок на штраф.

Фото: Вінницький апеляційний суд

Вінницький апеляційний суд залишив у силі вирок міського суду, яким вінничанина визнано винним у хуліганстві. Він запустив салют посеред вулиці у новорічну ніч. Про це повідомляє пресслужба суду.

За цей кримінальний проступок йому призначено рік обмеження волі. Однак остаточне покарання для порушника – два роки і два місяці обмеження волі, адже новий злочин він вчинив, не відбувши покарання за попереднім вироком. Тобто, суд призначив покарання за сукупністю вироків згідно з частиною 1 статті 71 Кримінального кодексу України.

Під час судового засідання обвинувачений просив апеляційний суд скасувати вирок суду першої інстанції та ухвалити нове рішення, змінивши обмеження волі на штраф. Казав, що вину визнав і все усвідомив.

Однак колегія суддів ВАС апеляційну скаргу відхилила.

36-літнього вінничанина засудили за те, що 1 січня цього року на тротуарній доріжці біля будинку на вулиці Захисників Неба у Вінниці він запустив салютну установку. Її гучна робота порушила спокій людей, підвищила соціальну напругу та розповсюдила паніку: містяни подумали, що це ворожий ракетний обстріл.

Свій вчинок неодноразово судимий чоловік обмірковуватиме у кримінально-виконавчій установі відкритого типу без ізоляції від суспільства. За ним здійснюватимуть нагляд та обов’язково залучатимуть до праці (справа №127/3365/24).

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