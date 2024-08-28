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Військовий через суд стягнув у частини 100 тисяч гривень, які не отримав за час на фронті

16:46, 28 серпня 2024
Суд на Львівщині визнав протиправною бездіяльність військової частини щодо не виплати солдату додаткової винагороди.
Військовий через суд стягнув у частини 100 тисяч гривень, які не отримав за час на фронті
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На Львівщині військовослужбовець відсудив у частини невиплачені 100 тисяч гривень за час перебування у зоні бойових дій. Рішення у справі № 380/12408/24 ухвалив Львівський окружний адміністративний суд.

У матеріалах справи йдеться, що до суду звернувся солдат однієї з військових частин та розповів, що йому не нарахували додаткові виплати (100 тисяч гривень на місяць) за час перебування на фронті. У позові вказано, що йдеться про березень-квітень 2022 року, тобто військовий не отримав виплати ще із початку повномасштабного вторгнення рф.

Представник військової частини надав відзив на позовну заяву, де вказав, що позивач із 24 лютого 2022 року був зарахований на продовольче забезпечення військової частини, але на грошовому забезпеченні перебував за місцем штатної служби Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Суд визнав протиправною бездіяльність військової частини щодо не виплати солдату додаткової винагороди та зобов’язав нарахувати гроші за період участі у бойових діях. Рішення ще можна оскаржити.

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