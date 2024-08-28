Военный через суд взыскал в части 100 тысяч гривен, которые не получил за время на фронте

Суд на Львовщине признал противоправным бездействие воинской части по невыплате солдату дополнительного вознаграждения.

Во Львовской области военнослужащий отсудил в части невыплаченные 100 тысяч гривен за время пребывания в зоне боевых действий. Решение по делу №380/12408/24 принял Львовский окружной административный суд.

В делах говорится, что в суд обратился солдат одной из воинских частей и рассказал, что ему не начислили дополнительные выплаты (100 тысяч гривен в месяц) за время пребывания на фронте. В иске указано, что речь идет о марте-апреле 2022 года, то есть военный не получил выплаты еще с начала полномасштабного вторжения рф.

Представитель воинской части предоставил отзыв на исковое заявление, где указал, что истец с 24 февраля 2022 был зачислен на продовольственное обеспечение воинской части, но на денежном обеспечении находился по месту штатной службы Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Суд признал противоправным бездействие воинской части по невыплате солдату дополнительного вознаграждения и обязал начислить деньги за период участия в боевых действиях. Решение еще можно обжаловать.

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