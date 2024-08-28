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В Волынском ТЦК предупредили, что в случае угрозы работникам ТЦК будут открывать огонь на поражение

14:31, 28 августа 2024
В случае угрозы жизни военнослужащих ТЦК будет открыт огонь на поражение - Волынский областной ТЦК.
В Волынском ТЦК предупредили, что в случае угрозы работникам ТЦК будут открывать огонь на поражение
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Волынский областной ТЦК предупредил, что будет открывать огонь для поражения, если будет угроза работникам ТЦК. Соответствующее сообщение Волынский ОТЦК сделал в связи с тем, что 27 августа ночью неизвестный открыл огонь по посту охраны Луцкого ОМТЦК. В результате нападения был ранен старший солдат, сейчас находящийся на лечении в госпитале.

«Солдаты роты охраны, которые в это время несли службу, действовали решительно по обстоятельствам и открыли ответный огонь. Преступнику удалось скрыться с места происшествия. Сейчас его разыскивают правоохранители.

А теперь поговорим серьезно.

ТЦК – это режимный объект. В случае угрозы жизни военнослужащих, они будут открывать огонь на поражение.

Военнослужащие, находившиеся вчера на посту охраны, — это военные с боевым опытом которых, после ранений перевели на службу в Луцкий ОМТЦК. Все они — местные, героически ушедшие защищать нашу землю с самого начала российского вторжения. Они получили ранения и были переведены на службу в тыл. "От россиян мы могли ждать чего угодно, но от своих...», - говорят они.

Все любители стрелять в военных будут наказаны в соответствии с действующим законодательством. Правоохранительные органы уже ищут вчерашних стрелков. И будьте уверены – найдут.

В личном составе всех ТЦК доказано, что в случае угрозы жизни следует открывать огонь на поражение.

Шутки кончились.

Хотели по закону? Будет все по закону», - отметили в Волынском областном ТЦК.

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