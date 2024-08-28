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У Волинському ТЦК попередили, що у випадку загрози працівникам ТЦК відкриватимуть вогонь на ураження

14:31, 28 серпня 2024
У випадку загрози життю військовослужбовців ТЦК буде відкрито вогонь на ураження - Волинський обласний ТЦК.
У Волинському ТЦК попередили, що у випадку загрози працівникам ТЦК відкриватимуть вогонь на ураження
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Волинський обласний ТЦК попередив, що буде відкривати вогонь на ураження, якщо буде загроза працівникам ТЦК. Відповідне повідомлення Волинський ОТЦК зробив у звʼязку із тим, що 27 серпня вночі невідомий відкрив вогонь по посту охорони Луцького ОМТЦК. У результаті нападу був поранений старший солдат, який зараз знаходиться на лікуванні у госпіталі.

«Солдати роти охорони, які у цей час несли службу, діяли рішуче згідно з обставинами і відкрили вогонь у відповідь. Злочинцю вдалося втекти з місця події. Зараз його розшукують правоохоронці.

А тепер поговоримо серйозно.

ТЦК — це режимний обʼєкт. У випадку загрози життю військовослужбовців — вони відкриватимуть вогонь на ураження.

Військовослужбовці, які вчора перебували на посту охорони — це  військові із бойовим досвідом яких, після поранень перевели на службу до Луцького ОМТЦК. Всі вони — місцеві, які героїчно пішли захищати нашу землю із самого початку російського вторгнення. Вони отримали поранення і були переведені на службу в тил. "Від росіян ми могли чекати чого завгодно, але від своїх...», — кажуть сьогодні вони.

Всі любителі стріляти у військових будуть покарані відповідно до чинного законодавства. Правоохоронні органи вже шукають вчорашніх стрільців. І будьте впевнені — знайдуть.

До особового складу всіх ТЦК доведено, що у випадку загрози життю слід відкривати вогонь на ураження.

Жарти закінчились.

Хотіли по закону? Буде все по закону» - зазначили у Волинському обласному ТЦК.

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