Ірина Верещук заявила, що вже бачить реальні практичні кроки у питанні житла для ВПО

Було презентовано концепцію соціальної оренди житла, компенсацій, а також шляхи розширення кредитно-інвестиційних програм для полегшення доступу ВПО до житла.

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На нараді з питань житла ВПО під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук було представлено Стратегію державної політики щодо забезпечення житлових прав ВПО в Україні на період до 2027 року.

Як пояснюють у Мінреінтеграції, стратегію було розроблено для посилення спроможностей держави у вирішенні житлових питань внутрішньо переміщених осіб.

Учасники робочої групи презентували стратегічні цілі документу. Зазначається, що кожна з них має визначені завдання, шляхи їхнього вирішення та відповідальних за виконання. Серед них — створення єдиної інформаційно-аналітичної системи для кращого управління житловими потребами ВПО, підвищення ефективності функціонування місць тимчасового проживання, посилення координації дій органів влади при вирішенні усіх житлових питань ВПО.

Крім того, презентовано концепцію соціальної оренди житла, компенсацій, а також шляхи розширення кредитно-інвестиційних програм для полегшення доступу ВПО до житла.

«Я вже бачу реальні практичні кроки. Дякую за працю, вкладену в розробку Стратегії. Попереду маємо ще багато роботи. Але у нас вже є база, на яку можна спиратися», — резюмувала за підсумками презентації Ірина Верещук.

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