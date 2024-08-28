Ирина Верещук заявила, что уже видит реальные практические шаги в вопросе жилья для ВПЛ

На совещании по вопросам жилья ВПЛ под председательством Вицепремьер-министра Ирины Верещук была представлена Стратегия государственной политики по обеспечению жилищных прав ВПЛ в Украине на период до 2027 года.
Как поясняют в Минреинтеграции, стратегия была разработана для усиления способностей государства в решении жилищных вопросов внутренне перемещенных лиц.
Участники рабочей группы представили стратегические цели документа. Отмечается, что каждая из них имеет определенные задачи, пути их решения и ответственных за выполнение.
Среди них – создание единой информационно-аналитической системы для лучшего управления жилищными потребностями ВПЛ, повышение эффективности функционирования мест временного проживания, усиление координации действий органов власти при решении всех жилищных вопросов ВПЛ.
Кроме того, представлено концепцию социальной аренды жилья, компенсаций, а также пути расширения кредитно-инвестиционных программ для облегчения доступа ВПЛ к жилью.
«Я уже вижу реальные практические шаги. Спасибо за труд, вложенный в разработку Стратегии. Впереди имеем еще много работы. Но у нас уже есть база, на которую можно опираться», – резюмировала по итогам презентации Ирина Верещук.
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