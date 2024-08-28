Ирина Верещук заявила, что уже видит реальные практические шаги в вопросе жилья для ВПЛ

Было представлено ​​концепцию социальной аренды жилья, компенсаций, а также пути расширения кредитно-инвестиционных программ для облегчения доступа ВПЛ к жилью.

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На совещании по вопросам жилья ВПЛ под председательством Вицепремьер-министра Ирины Верещук была представлена ​​Стратегия государственной политики по обеспечению жилищных прав ВПЛ в Украине на период до 2027 года.

Как поясняют в Минреинтеграции, стратегия была разработана для усиления способностей государства в решении жилищных вопросов внутренне перемещенных лиц.

Участники рабочей группы представили стратегические цели документа. Отмечается, что каждая из них имеет определенные задачи, пути их решения и ответственных за выполнение.

Среди них – создание единой информационно-аналитической системы для лучшего управления жилищными потребностями ВПЛ, повышение эффективности функционирования мест временного проживания, усиление координации действий органов власти при решении всех жилищных вопросов ВПЛ.

Кроме того, представлено ​​концепцию социальной аренды жилья, компенсаций, а также пути расширения кредитно-инвестиционных программ для облегчения доступа ВПЛ к жилью.

«Я уже вижу реальные практические шаги. Спасибо за труд, вложенный в разработку Стратегии. Впереди имеем еще много работы. Но у нас уже есть база, на которую можно опираться», – резюмировала по итогам презентации Ирина Верещук.

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