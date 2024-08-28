Суд не может определять место жительства ребенка, достигшего 14 лет, по иску кого-либо из родителей, — вывод суда

Отец 14-летнего парня просил суд определить место жительства сына с ним.

Житель Хмельницкой области подал в суд иск, в котором просил определить место жительства сына с ним. Объяснил, что бывшая жена в сентябре 2022 года уехала за границу на заработки и не уделяет ребенку должного внимания и заботы, не проявляет достаточного интереса к его жизни и обучению. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Сын достиг 14-летнего возраста и выбрал место жительства с ним, отцом. Однако в целях обеспечения юридической определенности в спорных семейных отношениях и подтверждения полной ответственности за судьбу и воспитание сына мужчина настаивал, чтобы суд определил место жительства ребенка с ним «в связи с самостоятельным воспитанием сына».

Каменец-Подольский горрайонный суд Хмельницкой области частично удовлетворил его исковые требования и постановил определить место жительства несовершеннолетнего вместе с отцом.

Мать мальчика подала апелляционную жалобу на решение с просьбой его отменить и отказать в иске. Заметила, что у местного суда не было оснований для его удовлетворения, поскольку ребенку уже исполнилось 14 лет и он имеет право самостоятельно определять свое место жительства.

Апелляционный суд пришел к выводу, что апелляционную жалобу следует удовлетворить, а решение местного суда – отменить.

Коллегия судей отметила положения Семейного и Гражданского кодексов Украины, по которым ребенок с 14 лет может свободно выбирать себе место жительства с кем-то из родителей, имеющих собственное жилье.

Суд не может определять место жительства ребенка, достигшего 14 лет, по иску кого-либо из родителей, поскольку право выбора места жительства предоставлено законом самому ребенку (постановление ВС по делу № 592/7624/22).

«Собранные доказательства указывают на то, что на время предъявления и решения иска сыну сторон исполнилось 14 лет, поэтому он вправе самостоятельно выбирать свое место жительства. Следовательно, основания для определения судом места жительства несовершеннолетнего с отцом отсутствуют. Следовательно, его иск не подлежит удовлетворению», – констатировал апелляционный суд.

С постановлением апелляционного суда по делу №676/1236/24 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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