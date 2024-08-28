Обыск у адвоката и гарантии деятельности: о выводах АП ВАКС, которые следует знать

Какой подход применяет ВАКС в решении процессуальных вопросов, связанных с проведением обыска или осмотра жилья, другого владения адвоката, помещений, где он осуществляет адвокатскую деятельность.

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Адвокаты, как и судьи, наделены отдельными элементами иммунитета специального субъекта в уголовном производстве против них. Поэтому подход, установленный в отношении судей, следует применять по аналогии в отношении гарантий адвокатской деятельности. Об этом сообщили в Совете адвокатов Киевской области.

Об обеспечении этих гарантий в практике Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Украины рассказал судья АП ВАКС Дмитрий Михайленко. Он привел несколько выводов своей палаты, которые могут быть полезны для понимания подхода ВАСК в решении процессуальных вопросов, связанных с проведением обыска или осмотра жилья, другого владения адвоката, помещений, где он осуществляет адвокатскую деятельность.

Під час обшуку в адвоката за законом має бути присутній представник ради адвокатів регіону. Коли ця вимога не дотримується, арешт майна може бути скасований.

На недотримання цієї гарантії адвокатської діяльності вказала АП ВАКС в ухвалі від 27.07.2023 у справі № 991/5681/23. Суд звернув увагу, що представник органу адвокатського самоврядування прибув на місце обшуку після його початку й тоді, коли мобільний телефон та ноутбук у власника були вже вилучені. Крім цього, прокурор не надав доказів, які б свідчили про завчасне повідомлення органу адвокатського самоврядування про запланований обшук, надавши можливість представнику ради своєчасно прибути на місце обшуку.

В іншій справі № 991/4337/23 суд також відмовив у арешті гаджетів, вилучених у адвоката під час обшуку (ухвала АП ВАКС від 09.06.2023), враховавши, що проведення такого обшуку житла адвоката було здійснено без повідомлення ради адвокатів регіону та без присутності її представника.

Д.Михайленко також навів низку позицій щодо адвокатської таємниці. І схоже, що тут практика формується не на користь адвокатів.

Так, АП ВАКС відхиляла аргументи сторони захисту з таких міркувань:

при проведенні обшуку не вилучались речі і документи, що можуть мати відношення до адвокатської діяльності, а інші відомості не є такими, що зібрані у результаті можливого ознайомлення детектива з матеріалами адвокатської діяльності, доказів іншого до суду не надано та під час судового провадження не досліджено (ухвала АП ВАКС від 17.07.2023 у справі № 991/4435/23);

стороною захисту не надано жодних доказів зберігання у вилученому мобільному телефоні інформації, що є адвокатською таємницею, не зазначено яка саме інформація, що міститься на вказаному мобільному телефоні є адвокатською таємницею та не вказано представництва чиїх інтересів вона стосується, сам по собі статус адвоката не може свідчити про поширення гарантій адвокатської таємниці на все майно, яке перебуває у власності чи користування такої особи (ухвали АП ВАКС від 29.10.2019 у справі № 760/20310/19, від 30.09.2022 у справі № 991/3390/22 та від 07.02.2023 у справі № 991/6668/22, від 12.07.2023 у справі № 991/4431/23);

гарантії адвокатської діяльності в частині охорони адвокатської таємниці не поширюються на відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення адвокатом чи за його участі (ухвали АП ВАКС від 04.03.2020 у справі № 991/1260/20 та від 04.05.2023 у справі № 991/1755/23);

такі гарантії адвоката втрачаються у разі можливого вчинення ним кримінального правопорушення, зокрема, не у зв’язку з реалізацією ним функцій адвоката (ухвала АП ВАКС від 09.07.2020 у справі № 991/4861/20 та від 03.06.2021 у справі № 991/2446/21);

адвокатська таємниця розповсюджується не на будь-яке спілкування між адвокатами, юристами щодо здійснення їх професійної діяльності, а лише на відомості, що безпосередньо стосуються обставин справи, в межах якої надається правова допомога на підставі відповідного договору (ухвала АП ВАКС від 07.06.2023 у справі № 991/4338/23).

Також кілька висновків стосувалися огляду технічних пристроїв, вилучених під час обшуку. Так, оскільки дані, які містяться на вилучених технічних пристроях, можуть містити адвокатську таємницю, слідчий або прокурор можуть проводити огляд наявних на них даних виключно за участі представника ради адвокатів регіону з метою виокремлення відомостей, що становлять адвокатську таємницю та не містять обставин, що мають значення для досудового розслідування (ухвала слідчого судді ВАКС від 10.06.2024 № 991/4899/24).

Заходи забезпечення захисту адвокатської таємниці, що вживаються слідчим суддею, хоча і є обґрунтованими, але вони недостатні. Тож сторона обвинувачення не може здійснювати огляд вилучених під час обшуку мобільних телефонів та планшету, а також скопійованої з них інформації, без участі підозрюваного (ухвала АП ВАКС від 10.07.2024 № 991/4899/24).

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