Обшук у адвоката і гарантії діяльності: про висновки АП ВАКС, які варто знати

Адвокати, як і судді, наділені окремими елементами імунітету спеціального суб’єкта у кримінальному провадженні проти них. Тож підхід, установлений щодо суддів варто застосовувати за аналогією щодо гарантій адвокатської діяльності. Про це повідомили у Раді адвокатів Київської області.
Про забезпечення цих гарантій у практиці Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду України розповів суддя АП ВАКС Дмитро Михайленко. Він навів декілька висновків своєї палати, які можуть бути корисними для розуміння підходу ВАСК у вирішенні процесуальних питань, повʼязаних із проведенням обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність.
Під час обшуку в адвоката за законом має бути присутній представник ради адвокатів регіону. Коли ця вимога не дотримується, арешт майна може бути скасований.
На недотримання цієї гарантії адвокатської діяльності вказала АП ВАКС в ухвалі від 27.07.2023 у справі № 991/5681/23. Суд звернув увагу, що представник органу адвокатського самоврядування прибув на місце обшуку після його початку й тоді, коли мобільний телефон та ноутбук у власника були вже вилучені. Крім цього, прокурор не надав доказів, які б свідчили про завчасне повідомлення органу адвокатського самоврядування про запланований обшук, надавши можливість представнику ради своєчасно прибути на місце обшуку.
В іншій справі № 991/4337/23 суд також відмовив у арешті гаджетів, вилучених у адвоката під час обшуку (ухвала АП ВАКС від 09.06.2023), враховавши, що проведення такого обшуку житла адвоката було здійснено без повідомлення ради адвокатів регіону та без присутності її представника.
Д.Михайленко також навів низку позицій щодо адвокатської таємниці. І схоже, що тут практика формується не на користь адвокатів.
Так, АП ВАКС відхиляла аргументи сторони захисту з таких міркувань:
Також кілька висновків стосувалися огляду технічних пристроїв, вилучених під час обшуку. Так, оскільки дані, які містяться на вилучених технічних пристроях, можуть містити адвокатську таємницю, слідчий або прокурор можуть проводити огляд наявних на них даних виключно за участі представника ради адвокатів регіону з метою виокремлення відомостей, що становлять адвокатську таємницю та не містять обставин, що мають значення для досудового розслідування (ухвала слідчого судді ВАКС від 10.06.2024 № 991/4899/24).
Заходи забезпечення захисту адвокатської таємниці, що вживаються слідчим суддею, хоча і є обґрунтованими, але вони недостатні. Тож сторона обвинувачення не може здійснювати огляд вилучених під час обшуку мобільних телефонів та планшету, а також скопійованої з них інформації, без участі підозрюваного (ухвала АП ВАКС від 10.07.2024 № 991/4899/24).
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.