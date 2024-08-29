ПФУ переглянув розмір житлових субсидій домогосподарствам, у яких змінились доходи

Розмір житлової субсидії в домогосподарств, у яких доходи зменшилися або збільшилися на понад 50 відсотків, змінився.

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У березні та серпні домогосподарствам, у яких середньомісячний сукупний дохід зменшився або збільшився на понад 50 відсотків, органи Пенсійного фонду України здійснюють перерахунок розміру житлової субсидії в межах установленого строку її призначення. Такий перерахунок відбувається автоматично, без звернення громадян.

Як пояснюють у ПФУ, при перерахунку виплат зазначеній категорії субсидіантів з серпня середньомісячний сукупний дохід враховано за I і II квартали поточного року, який співставлено з доходами за III і IV квартал минулого року (саме за цей період було враховано дохід під час призначення субсидії з травня 2024 року).

Якщо в результаті співставлення встановлено, що доходи змінились на понад 50 відсотків, розмір житлової субсидії переглянуто.

Таким чином, призначений розмір житлової субсидії в домогосподарств, у яких доходи зменшились / збільшились на понад 50 відсотків, змінився.

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