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На Павла Дурова подала до суду «мати його трьох дітей» через аліменти та насильство

14:04, 28 серпня 2024
Жінка стверджує, що Дуров застосовував насильство до їхнього молодшого сина.
На Павла Дурова подала до суду «мати його трьох дітей» через аліменти та насильство
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Ірина Болгар, яка називає себе матір'ю трьох дітей засновника Телеграм Павла Дурова, подала на нього до суду у Швейцарії. Про це повідомляє Forbes.

У позові вона стверджує, що Дуров застосував фізичне насильство до їхнього молодшого сина.  Повідомляється, що позов було подано через місяці після того, як бізнесмен перестав виплачувати їй аліменти.

Як стверджує Болгар, Дуров п'ять разів у період з 2021 по 2022 рік застосував насильство до їхнього молодшого сина, який з'явився на світ у вересні 2017 року. Внаслідок цього дитина отримала травми, у тому числі струс мозку, також у нього з'явилися проблеми зі сном та тривожність.

Адвокат Дурова відмовився від коментарів. Адвокат Болгар заявив, що у червні 2024 року вона також подала до Дурова цивільний позов про аліменти. За її словами, Дуров перестав виплачувати їй 150 тисяч євро на місяць як аліменти.

Нагадаємо, 24 серпня засновника Telegram Павла Дурова затримали в аеропорту Парижа. Дуров був включений до списку розшукуваних осіб Франції, а ордер на затримання було видано Національним управлінням судової поліції Франції на підставі попереднього розслідування.

Дурову пред’явлено звинувачення у 12 злочинах.

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